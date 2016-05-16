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عضو مجلس نواب: تقليل الأكل في رمضان الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع سعر الأرز

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عضو مجلس نواب: تقليل الأكل في رمضان الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع سعر الأرز عضو مجلس نواب: تقليل الأكل في رمضان الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع سعر الأرز

طارق حسانين، عضو مجلس النواب – أرشيفية

 

قال طارق حسانين، عضو مجلس النواب، ورئيس شعبة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، إن السبب في أزمة ارتفاع سعر الأرز، تخبط سياسات ، وتصدير الأرز هذا العام بكميات كبيرة.

وأضاف “حسانين” خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن مصر لديها إنتاج كبير في الأرز، إلا أن الحكومة لم تأخذ كفايتها من هذه السلعة، وقامت بالتصدير، الأمر الذي تسبب في هذه أزمة ارتفاع هذه السلعة.

وتابع “حسانين” أن خطوة استيراد الأرز حاليًا ستخفض سعره إلى 6 جنيهات، قائلًا: ‘‘التجار لديهم مخزون من الأرز، وكأنهم يتعاملون مع الأرز على أنّه دولار’’.

وأوضح أنه: ‘‘يجب على المصريين مقاطعة هذه السلع وتحديدًا في شهر رمضان حتى تنخفض الأسعار”، قائلاً: ‘‘لازم نقلل من الأكل بتاعنا في رمضان لأنه شهر الصيام والعبادة’’.

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