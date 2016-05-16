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وزير الطيران يبحث تنشيط السياحة وتأمين المطارات مع السفير الفرنسي بالقاهرة

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وزير الطيران يبحث تنشيط السياحة وتأمين المطارات مع السفير الفرنسي بالقاهرة وزير الطيران يبحث تنشيط السياحة وتأمين المطارات مع السفير الفرنسي بالقاهرة

استقبل شريف فتحى وزير الطيران المدني السفير أندريا باران سفير فرنسا بالقاهرة ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ودعم العلاقات بين البلدين في مجال الطيران المدنى.

وخلال اللقاء بحث السفير الفرنسي مع وزير الطيران زيادة التعاون بين سلطتي الطيران المدنى المصري و الفرنسي ، واعداد برامج تسويقية لتشجيع السياحة الفرنسية الوافدة إلي ، كما بحثا التنسيق المشترك فى مجال تأمين المطارات المصرية ، وكذلك تحديث اسطول مصر للطيران بالتعاون مع شركة ايرباص العالمية .

كما أشاد فتحى بإستمرار رحلات شركات الطيران الفرنسية الى المدن السياحية المصرية خلال الفترة الماضية .

ومن ناحية أخرى ناقش الجانبان امكانية تنشيط الحركة السياحية سواء من خلال الطيران العارض أو المنتظم بتسيير رحلات مباشرة بين باريس وشرم الشيخ والغردقة ، كما أشاد السفير الفرنسي بالتخفيضات والعروض الترويجية التي طرحتها مصر للطيران مؤخرا لتنشيط الحركة السياحية الوافدة عبر مطار القاهرة الدولي .

جدير بالذكر أن مصرللطيران تسير 14 رحلة اسبوعيا إلي باريس خلال الجدول الصيفي الحالي مقارنة بـ 7 رحلات في الصيف الماضي كما تسير شركة اير كايرو رحلات شارتر الغردقة / شارل ديجول / مرسي علم .

 

 

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