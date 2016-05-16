وزير الطيران يبحث تنشيط السياحة وتأمين المطارات مع السفير الفرنسي بالقاهرة

استقبل شريف فتحى وزير الطيران المدني السفير أندريا باران سفير فرنسا بالقاهرة ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ودعم العلاقات بين البلدين في مجال الطيران المدنى.

وخلال اللقاء بحث السفير الفرنسي مع وزير الطيران زيادة التعاون بين سلطتي الطيران المدنى المصري و الفرنسي ، واعداد برامج تسويقية لتشجيع السياحة الفرنسية الوافدة إلي مصر ، كما بحثا التنسيق المشترك فى مجال تأمين المطارات المصرية ، وكذلك تحديث اسطول مصر للطيران بالتعاون مع شركة ايرباص العالمية .

كما أشاد فتحى بإستمرار رحلات شركات الطيران الفرنسية الى المدن السياحية المصرية خلال الفترة الماضية .

ومن ناحية أخرى ناقش الجانبان امكانية تنشيط الحركة السياحية سواء من خلال الطيران العارض أو المنتظم بتسيير رحلات مباشرة بين باريس وشرم الشيخ والغردقة ، كما أشاد السفير الفرنسي بالتخفيضات والعروض الترويجية التي طرحتها مصر للطيران مؤخرا لتنشيط الحركة السياحية الوافدة عبر مطار القاهرة الدولي .

جدير بالذكر أن مصرللطيران تسير 14 رحلة اسبوعيا إلي باريس خلال الجدول الصيفي الحالي مقارنة بـ 7 رحلات في الصيف الماضي كما تسير شركة اير كايرو رحلات شارتر الغردقة / شارل ديجول / مرسي علم .