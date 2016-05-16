بالصور.. انطلاق الحملة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدى بجامعة القاهرة

تحت رعاية وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بدأت اليوم الأحد الحملة السنوية للكشف المبكر عن سرطان الثدى بجامعة القاهرة.

وقالت الدكتورة نجلاء عبد الرازق، أستاذ الأشعة التداخلية مدير البرنامج القومى لصحة المرأة، إن الحملة انطلقت بحضور الدكتور سعيد الضو نائب رئيس جامعة القاهرة، موضحة أن الوحدة المتنقلة انتقلت للكشف المبكر عن سرطان الثدى للحرم الجامعى أمام معهد الليزر، مؤكدة أن الحملة بدأت بندوة للتوعية تحدثت فيها الدكتورة نجلاء عبد الرازق عن أهمية الكشف الدورى بالماموجرام فى اكتشاف المرض مبكرا فى مراحله الأولى، مما يودى إلى شفاء كامل بنسبة 100%.

وأشارت الدكتورة نجلاء إلى أن التاريخ العائلى من أهم عوامل الخطر، موضحة أن الوحدة المتنقلة الموجودة داخل الحرم الجامعى تستقبل السيدات فوق سن الأربعين لعمل الماموجرام مجانا، وأن الحملة تابعة للبرنامج القومى لصحة المرأة بوزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن الندوة شارك فيها الدكتور أحمد مصطفى أستاذ جراحة الأورام بمعهد الأورام القومى، وألقى محاضرة عن قواعد الوقاية من الإصابة بالأورام.

جدير بالذكر أن الحملة شهد انطلاقها الدكتور أحمد الخربوطلى عميد معهد الليزر، والدكتورة منال صلاح من لجنة خدمة المجتمع بجامعة القاهرة، وتم تكريم الدكتورة نجلاء عبد الرازق، والدكتور أحمد مصطفى بدرع الجامعة.

"القومى لصحة المرأة":استخدام الموجات الصوتية للكشف عن سرطان الثدى لأول مرة

>

يناير .. انطلاق الحملة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدى بالغربية