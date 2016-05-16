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مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم نيللي كريم ويسري نصرالله..والمغرب ضيف شرف

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مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم نيللي كريم ويسري نصرالله..والمغرب ضيف شرف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم نيللي كريم ويسري نصرالله..والمغرب ضيف شرف

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

 

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن اختيار المغرب كضيف الشرف للدورة المقبلة من المهرجان، ودعوة المخرج الأفروأمريكي سبايك لي كضيف شرف للمهرجان، وتكريم النجمة  نيللي كريم، والمخرج  يسري نصرالله، المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو.

ولفت رئيس المهرجان سيد فؤاد إلى اختيار المملكة المغربية ضيف شرف المهرجان، مؤكدًا أن الاختيار يأتي نظرًا للتطور النوعي والكمي فى الإنتاج السينمائي بالمملكة، مما يصب في صالح السينما الأفريقية، حسبما أفاد موقع الإمارات 24.

وأعلن “فؤاد” تكريم للمخرج الموريتاني الكبير عبد الرحمن سيساكو، لأدائه السينمائي المتميز الذى رفع اسم السينما الأفريقية عالميًا.

وأعلن رئيس لجان المشاهدة بالمهرجان عطية الدرديري، عن استمرار التعاون مع مهرجان كان بوضع برنامج خاص لعرض أفلام المسابقة القصيرة، وكذلك استمرار التعاون مع مهرجان شورت شورت باليابان.

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