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إنبي فى نصف نهائي كأس مصر بالفوز علي المريخ البورسعيدي 4 -3 بضربات الجزاء

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إنبي فى نصف نهائي كأس مصر بالفوز علي المريخ البورسعيدي 4 -3 بضربات الجزاء إنبي فى نصف نهائي كأس مصر بالفوز علي المريخ البورسعيدي 4 -3 بضربات الجزاء

فريق إنبي

أنهى فريق أنبي مغامرة فريق المريخ البورسعيدي المكافح وفاز عليه بصعوبة 4-3 بضربات الترجيح ليصعد الى قبل نهائى كأس فى كرة القدم.

وانتزع انبى الفوز بصعوبة بعد انتهاء الوقت الاضافى بالتعادل 2-2 واحتكم الفريقان لضربات الترجيح ليتعادلا للمرة الثانية 3-3 ويفوز انبى فى النهاية 4 – 3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الاسماعيلية في الدور ربع نهائي لكاس مصر.

تقدم انبي عن طريق أحمد عبد الظاهر في الدقيقة 58 ،وتعادل محمد شعبان للمريخ في الدقيقة 88 والذي تعرض للطرد في اخر الشوط الاضافي الثاني لحصوله على إنذارين.

و تقدم احمد عبد الباقي للمريخ في الدقيقة 108،وتعادل صلاح عاشور لأنبي في الدقيقة 119 واحتكم الفريقان الي ضربات الجزاء،ويسجل لأنبي ماريو مارتنيز و عمرو الحلواني واحمد شرويدة واضاع صلاح عاشور بينما سجل للمريخ احمد عبد الرازق و اسامة السيد وسامح جمال،واضاع طه زين واحمد وفائي.

أ ش أ

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