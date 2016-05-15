وزيرة الاستثمار: منى زوبع لتسيير أعمال الهيئة العامة للاستثمار بشكل مؤقت

قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن السيدة مني زوبع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأستثمار ستتولى تسيير أعمال الهيئة بشكل مؤقت، وذلك بعد بلوغ السيد علاء عمر السن القانوني للمعاش يوم الخميس الماضي.

وحثت خورشيد، في بيان للوزارة اليوم الأحد، وزيرة الاستثمار قيادات الهيئة العامة للاستثمار على العمل بجهد خلال الفترة القصيرة القادمة لحل مشكلات المستثمرين وتسهيل الإجراءات المتبعة في مجمع الخدمات و مكاتب الاستثمار في جميع المحافظات.

وأثنت الوزيرة داليا خورشيد على جهود السيد علاء عمر في إدارة الهيئة في المرحله السابقة.

وأشار البيان إلى أن وزيرة الاستثمار اجتمعت ببعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة وناقشت دور الهيئة في المرحلة القادمة.

أ ش أ