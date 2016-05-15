أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزيرة الاستثمار: منى زوبع لتسيير أعمال الهيئة العامة للاستثمار بشكل مؤقت

Google+ Print
وزيرة الاستثمار: منى زوبع لتسيير أعمال الهيئة العامة للاستثمار بشكل مؤقت وزيرة الاستثمار: منى زوبع لتسيير أعمال الهيئة العامة للاستثمار بشكل مؤقت

داليا خورشيد وزيرة الاستثمار

قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن السيدة مني زوبع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأستثمار ستتولى تسيير أعمال الهيئة بشكل مؤقت، وذلك بعد بلوغ السيد علاء عمر السن القانوني للمعاش يوم الخميس الماضي.

وحثت خورشيد، في بيان للوزارة اليوم الأحد، وزيرة الاستثمار قيادات الهيئة العامة للاستثمار على العمل بجهد خلال الفترة القصيرة القادمة لحل مشكلات المستثمرين وتسهيل الإجراءات المتبعة في مجمع الخدمات و مكاتب الاستثمار في جميع المحافظات.

وأثنت الوزيرة داليا خورشيد على جهود السيد علاء عمر في إدارة الهيئة في المرحله السابقة.

وأشار البيان إلى أن وزيرة الاستثمار اجتمعت ببعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة وناقشت دور الهيئة في المرحلة القادمة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا