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رئيس وزراء الجزائر: تجاوزنا الصدمة الاقتصادية رغم انخفاض أسعار البترول

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رئيس وزراء الجزائر: تجاوزنا الصدمة الاقتصادية رغم انخفاض أسعار البترول رئيس وزراء الجزائر: تجاوزنا الصدمة الاقتصادية رغم انخفاض أسعار البترول
قال رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، إن الجزائر متحكمة فى الوضع الاقتصادى رغم تراجع الأسعار العالمية للبترول.

وأوضح رئيس الجزائرية، فى تصريح صحفى، عقب إشرافه على افتتاح الطبعة الـ17 للصالون الدولى للسياحة والأسفار، أن الجزائر تنتهج "سياسة واضحة وتسير فى الطريق السليم" عكس تصريحات بعض المسؤولين الأجانب الذين يحاولون زرع الشكوك حول إمكانية انهيار الجزائر ودخولها فى المشاكل بسبب تراجع مواردها البترولية.

وأبرز أن الجزائر "تمكنت من تجاوز الصدمة الاقتصادية وحافظت على استقرارها الوطني ومازالت تواصل ذلك" مستدلا فى هذا الشأن بـ"حسن تسيير البلاد"، وذلك بعد مرور سنتين من انخفاض النفط فى السوق الدولية منذ يوليو 2014.

وأضاف قائلا: "نحن متحكمون فى اقتصادنا الوطنى، وبالعكس فإن تراجع أسعار البترول شكل لنا فرصة لتنويع اقتصادنا"، مستدلا فى هذا الشأن بإنشاء 24 ألف مؤسسة، خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة".


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