تدشين أول مستشفي متكامل للنساء والولادة علي مستوي مدن القناة

كتب : جمال نوفل

أعلن الدكتور حسن الاسناوي، مدير الادارة العلاجية بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، أن المديرية بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمستشفي النساء والولادة الجديد والذي يعد أول مستشفى متخصص في هذا المجال بالمحافظة استعداداً لافتتاحها خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المستشفي يعد جزء من الطفرة التنموية التي تشهدها المنظومة الصحية بالمحافظة والتي سيفاجئ بها المواطن البورسعيدي خلال الفترة القليلة القادمة ، مشيراً إلي أن هذا الصرح سيكون داعماً قوياً للمرأة البورسعيدية التي تستحق كل تقدير.

وأوضح “الاسناوي” أن المستشفى تقع ملاصقة لمبني المصح البحري “مستشفي الصدر”و تقام علي مساحة 1748 م2 بتكلفة 50مليون جنيه ،وتتكون من 4 أدوار ( أرضى و3علوى )، 4 سلالم , 3 مصاعد تخفيفاً علي المرضي ، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 52 سرير داخلى , 9 أسرة عناية جراحية , 19 حضانة , 2 سرير غرفة اكلامبسيا ، غرفتي عمليات , كشك ولادة , 4 أسرة افاقة، فضلاً عن 2 ماكينة غسيل كلوى .