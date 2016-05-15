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بالفيديو - طريق الأهلي.. ملحمة ركلات الترجيح تكتب تأهل إنبي على حساب المريخ

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بالفيديو - طريق الأهلي.. ملحمة ركلات الترجيح تكتب تأهل إنبي على حساب المريخ بالفيديو - طريق الأهلي.. ملحمة ركلات الترجيح تكتب تأهل إنبي على حساب المريخ

نجح نادي إنبي في الفوز على المريخ البورسعيدي بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية المباراة والوقت الإضافي 2-2.

وحجز إنبي مقعدا في نصف نهائي كأس . نصف نهائي قد يشهد مواجهة الفريق البترولي أمام الأهلي في حالة وصول الأخير لنفس الدور.

أحمد عبد الظاهر وضع إنبي في المقدمة في الدقيقة 58 قبل أن ينجح محمد شعبان في تعديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي والذي شهد هدف ثاني من المريخ عن طريق أحمد عبد الباقي، إلا أن صلاح عاشور رفض الخسارة وعدل النتيجة في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

واستمرت الإثارة في ركلات الترجيح فأهدر المريخ الركلة الثانية عن طريق طه زين ثم الثالثة عن طريق أحمد وفائئ، ولكن أهدر صلاح عاشور فرصة فوز إنبي الأولى للتواصل الإثارة.

إلا أن في النهاية نجح إنبي في الفوز بركلة أحمد توبة ليحجز الفريق البترولي المقعد الأول في نصف نهائي الكأس.

شاهد الأهداف

شاهد ركلات الترجيح

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فيديو اليوم السابع

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