شوقي غريب لـ كلام في الجون: نواجه الأهلي لإنجاح البطولة

قال شوقي غريب المدير الفني للإنتاج الحربي إنه يقوم بعملية التدوير بين لاعبي فريقه للتغلب على الإرهاق وتلاحم المباريات.

ويستعد الإنتاج لمواجهة الأهلي في السابعة مساء الثلاثاء بالدوري المصري.

وأضاف غريب لبرنامج (كلام في الجون) عبر إذاعة ميجا إف إم: "أقوم بعمل تدوير بين اللاعبين ولدينا بدلاء كثر ونغير بينهم".

وتابع "سافرنا مبكرا من أجل الحصول على راحة أكبر لمواجهة الأهلي في برج العرب".

"نلعب كل سبت وثلاثاء وهذا مرهق، رغم أن الأهلي لعب الخميس لكن ليس لدينا مشكلة في سبيل إنجاح المسابقة".

"أتمنى أن يكون اللاعبون على قدر المسؤولية".

وشدد شوقي غريب على طموحه لتحقيق نتيجة إيجابية مثلما كانت قريبة في مباراة الدور الأول التي خطفها عماد متعب بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وأشار "أتمنى أن نلعب مباراة مثل التي خضناها في الدور الأول وانتهت في الدقيقة 100".

"نطمح للمربع الذهبي لأن المنافسة قريبة بين الفرق من المركز الثالث وحتى العاشر الفارق قليل".

ويحتل الإنتاج الترتيب التاسع برصيد 39 نقطة وله مباراة مؤجلة ويفصله عن المركز الثالث سبع نقاط.