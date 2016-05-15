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محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء فى شهيد دكرنس

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محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء فى شهيد دكرنس محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء فى شهيد دكرنس
قدم حسام الدين إمام محافظ الدقهلية واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب الوطنى مجند بالقوات المسلحة أحمد إبراهيم المتولى ابن قرية كفر أبو ناصر مركز دكرنس، والذى استشهد أثناء تأدية واجبه الوطنى بسيناء.

وقرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد على مدرسة كفر أبو ناصر الابتدائية بدكرنس تخليدا لذكراه ووجه لوكيل وزارة القوى العاملة بتوفير 3 فرص عمل لأشقائه الثلاثة ولوكيل وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير معاش لوالديه خلال 24 ساعة، ولرئيس مركز ومدينة دكرنس للتنسيق مع الإدارة العامة للتنمية البشرية ومديرية التضامن الاجتماعى لتوفير وحدة سكنية لأحد أشقاء الشهيد وقيام مديرية التضامن الاجتماعى بإتاحة فرصة حج لوالده.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن المحافظ رافقه لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تقدم كافة أوجه الرعاية والعناية لجميع أسر الشهداء، وأن لن تنسى شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن.
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