“السكة الحديد” تعلن تعديل مواعيد بعض قطاراتها طوال شهر رمضان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إجراء بعض التعديلات على بعض مواعيد القطارات بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك اعتبارا من 6 يونيو المقبل، والموافق أول أيام الشهر الكريم، وذلك لتتناسب مع موعد الإفطار طوال الشهر.

وتقرر تعديل مواعيد بعض قطارات “الإكسبريس” بالوجه البحرى، وشملت هذه التعديلات مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية كالتالى : – قطار رقم 915 قيام من القاهرة الساعة 15.20 يصل الإسكندرية الساعة 18.15 – قطار رقم 925 قيام من القاهرة الساعة 17.00 يصل الإسكندرية الساعة 22.40 – قطار رقم 927 قيام من القاهرة الساعة 20.10 يصل الإسكندرية الساعة 22.40 – قطار رقم 931 قيام من القاهرة الساعة 20.20 يصل الإسكندرية الساعة 23.15

الإسكندرية/ القاهرة كالتالى : – قطار رقم 928 قيام من الإسكندرية الساعة 16.00 يصل القاهرة الساعة 18.40 – قطار رقم 926 قيام من الإسكندرية الساعة 22.25 يصل القاهرة الساعة 22.40 القاهرة /

المنصورة كالتالى : تقرر تعديل قيام قطار رقم 1915 من القاهرة ليقوم الساعة 15.10 ويصل المنصورة الساعة 17.25 0

القاهرة / الإسماعيلية : تقرر تعديل قيام قطار رقم 959 من القاهرة ليقوم الساعة 17.15 يصل الإسماعيلية الساعة 20.05 ومن المقرر أن تعود القطارات لمواعيدها الأصلية طبقا لجدول التشغيل بنهاية شهر رمضان.