أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر يبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

Google+ Print
وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر يبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر يبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

15 مايو 2016 | 10:01 مساءً

عقد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاقصر اجتماع موسع مع مديرى الإدارات التعليمية لمناقشة سبل تنفيذ الكتاب الدورى رقم ١٧ لسنة 2016 الخاص بإعادة توزيع أعضاء هيئة التدريس والتعليم داخل مدارس الإدارات والمديريات التعليمية استعدادا لامتحانات شهادة الثانوية العامة.
> وقال موسي عبدالله المتحدث الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالأقصر أن وكيل الوزارة شدد علي سرعة انتهاء الإدارات من اعادة التوزيع نهاية شهر يونيو 2016 مشيرا إلي أنه تم خلال الاجتماع استعراض استعداد المديرية والادارت التعليمية فيما يخص تجهيز استراحات رؤساء اللجان والمراقبين  والملاحظين بالامتحانات العامة.
> وأضاف عبدالله تم اتخاذ كافة الاجراءت  وتوفير الأماكن اللائقة للعاملين والتنسيق مع إدارات والصحة والأمن وتوفير كافة الإجراءات والاحتياجات الضرورية ومراجعة جميع اللجان واعدادها فى كل ادارة تعليمية وأعمال الصيانه اللازمة.

2016-05-15

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه