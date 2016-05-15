وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر يبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

عقد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاقصر اجتماع موسع مع مديرى الإدارات التعليمية لمناقشة سبل تنفيذ الكتاب الدورى رقم ١٧ لسنة 2016 الخاص بإعادة توزيع أعضاء هيئة التدريس والتعليم داخل مدارس الإدارات والمديريات التعليمية استعدادا لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

> وقال موسي عبدالله المتحدث الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالأقصر أن وكيل الوزارة شدد علي سرعة انتهاء الإدارات من اعادة التوزيع نهاية شهر يونيو 2016 مشيرا إلي أنه تم خلال الاجتماع استعراض استعداد المديرية والادارت التعليمية فيما يخص تجهيز استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بالامتحانات العامة.

> وأضاف عبدالله تم اتخاذ كافة الاجراءت وتوفير الأماكن اللائقة للعاملين والتنسيق مع إدارات التموين والصحة والأمن وتوفير كافة الإجراءات والاحتياجات الضرورية ومراجعة جميع اللجان واعدادها فى كل ادارة تعليمية وأعمال الصيانه اللازمة.