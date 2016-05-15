تقرير في الجول – صلاح ناجح بامتياز في ' سنة أولى روما '

انتهى الموسم الأول لمحمد صلاح مع روما بعدما نهاية الدوري الإيطالي بتتويج يوفنتوس، واحتلال الدولي المصري المركز الثالث مع ناديه.

قدم صلاح موسما جيدا مع ناديه الإيطالي وترك بصمة واضحة. فجذب إليه الأنظار بعد مشاركات مؤثرة وأساسية في كثير من المباريات.

إنفوجرافيك في الجول – موسم استثنائي لصلاح بمشواره الاحترافي

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي مسيرة لاعب المقاولون العرب السابق في "سنة أولى روما".

مشاركاته

شارك الجناح المصري في 34 مباراة بالدوري الإيطالي وغاب عن 4 مباريات فقط، منهم واحدة بسبب الإيقاف وثلاثة بسبب الإصابة.

بدأ مومو 32 مباراة منها أساسيا وشارك في مباراتين كبديل، وأكمل الـ90 دقيقة في 16 مباراة، بمجموع دقائق لعب بلغ 2739.

فاز روما بمشاركته في 22 مباراة وتعادل في 9 وخسر 3 فقط. بينما في غيابه خسر الفريق في مباراة وتعادل اثنتين وانتصر مرة.

لعب صلاح ببطولة الكأس مباراة واحدة ضد فريق سبتزيا في دور الـ16 وخسرها بركلات الترجيح ليودع فريقه كأس إيطاليا مبكرا.

في دوري أبطال أوروبا لعب صلاح سبعة مباريات من الـ8 التي خاضها روما في البطولة بأجمالي دقائق بلغ 543، انتصر في واحدة وخسر ثلاثة وتعادل في ثلاثة، قبل أن يودع روما المسابقة من دور الـ16.

أهدافه

سجل صلاح 15 هدفا وصنع 9 في 3402 دقيقة هي إجمالي مشاركاته هذا الموسم، ليصبح هداف الفريق وثاني أكثر اللاعبين تأثيرا برصيد 24 هدفا بعد ميراليم بيانيتش الذي سجل 12 هدفا وصنع 13 بمجموع 25 هدفا..

مقارنة بزملائه

صلاح احتل المركز السادس بين زملائه في عدد دقائق اللعب، فقد احتل المدافع كوستانتنيوس مانولاس الصدارة بـ3842 دقيقة لعب، يليه الحارس فويتشيتش تشيزني بـ3739 دقيقة.

المركز الثالث كان من نصيب الظهير الأيسر لوكاس دين بـ3619 دقيقة، والرابع رادجا ناينجولان بـ3525 دقيقة، ثم أليساندرو فلورينزي بـ3424 دقيقة، قبل صلاح الذي شارك لمدة 3402 دقيقة.