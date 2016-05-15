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وفد الدبلوماسية الشعبية: زيارتنا لإيطاليا لا علاقة لها بقضية ريجيني

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وفد الدبلوماسية الشعبية: زيارتنا لإيطاليا لا علاقة لها بقضية ريجيني وفد الدبلوماسية الشعبية: زيارتنا لإيطاليا لا علاقة لها بقضية ريجيني

السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية الاسبق

قالت عضو وفد الدبلوماسية الشعبية إلى إيطاليا السفيرة، منى عمر، إنّ الهدف من زيارة الوفد المصري إلى روما، لدعم العَلاقات بين البلدين في كافة المجالات، والتأكيد على أنّ الَعلاقة بين الشعبين أكبر بكثير من أي مشكلة تواجهها الدولتين.

وأضافت عمر خلال لقائها ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ الوفد المصري، لنْ يطرح قضية الطالب الإيطالي المقتول في مصر ريجيني، إلا أنّه إذا تم إثارة هذه القضية من الجانب الإيطالي، فسيتم الرد عليه بأنّ الموضوع يتم تناوله من خلال الأجهزة المعنية، كما أننا لن نتدخل في يد هذه الأجهزة المعنية، موضحة أنّ الهدف من هذه الزيارة تعزيز ودعم العلاقات أوسع مما كانت عليه في السابق.

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