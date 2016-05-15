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أوباما: إقتراح ترامب منع دخول المسلمين إلى أمريكا يصيب المجتمع نفسه

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أوباما: إقتراح ترامب منع دخول المسلمين إلى أمريكا يصيب المجتمع نفسه أوباما: إقتراح ترامب منع دخول المسلمين إلى أمريكا يصيب المجتمع نفسه

الرئيس الامريكي باراك اوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن اقتراح مرشح الرئاسة عن الحزب الجمهوري دونالد منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة يباعد بين أمريكا وحلفائها في الحرب على التطرف والإرهاب ، ويصيب المجتمع الأمريكي نفسه.

وأضاف أوباما – في كلمة اليوم أمام الطلبة والخريجين بجامعة روتجيرز بولاية نيوجيرزي الأمريكية – ” إن عزل أو الانتقاص من قدر المسلمين واقتراح كيفية معاملتهم إذا ما جاءوا إلى هذه البلاد ليس خيانة لقيمنا فقط ، ولكننا بذلك نباعد بيننا وبين الجاليات في الوطن وكذلك الدول الخارجية ، وهم أهم حلفائنا في الحرب ضد التطرف والإرهاب”.

ومضى قائلا ” إن العالم أكثر ارتباطا الآن عما كان عليه في الماضي ، ويزداد ارتباطا يوما بعد يوم”.

وحول بناء حائط بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ، وهو الاقتراح الذي تقدم به ترامب خلال حملته الانتخابية ، قال أوباما ” إن اقتراح بناء حائط لا نهاية له على حدودنا وتوجيه اللوم للمهاجرين على التحديات التي تواجهنا لا يتعارض فقط مع تاريخنا الذي يوضح أننا وعاء تنصهر عنده الأفراد من أنحاء العالم ، ولكنه يتعارض كذلك مع الدليل على أن نمونا وابتكاراتنا وديناميكية المجتمع لدينا يعزز من نشاط هذه العناصر القادرة على جذب المكافحين من أنحاء العالم”.

واختتم كلمته بالقول “هكذا أصبحنا أمريكا ، فلماذا نرغب في وقف هذه المسيرة الآن؟”.

أ ش أ

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