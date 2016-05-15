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الإمام الأكبر يكرم أمين شرطة يحفظ القرآن الكريم كاملًا

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الإمام الأكبر يكرم أمين شرطة يحفظ القرآن الكريم كاملًا الإمام الأكبر يكرم أمين شرطة يحفظ القرآن الكريم كاملًا

شيخ الأزهر – الدكتور أحمد الطيب

قام فضيلته الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، بتكريم عبد العزيز محمد عبد العزيز مبارك ، أمين شرطة بمصلحة جوازات شبين الكوم ، لحفظه القرآن الكريم كاملاً ، وذلك في إطار تشجيع الأزهر للعلم وطلابه وحُفَّاظ القرآن الكريم ، ووعد أمين الشرطة برحلة حج هذا العام ، داعيا الجميع أن يحذو حذوه ويتخلق بأخلاق القرآن العظيم.

من جانبه .. أعرب أمين الشرطة عبد العزيز محمد ، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر ، وتكريمه له ، مؤكدًا أن هذا اللقاء التكريم سيعطيه دفعةً للأمام لمواصلة حفظ وتجويد القرآن الكريم ، معبرا عن سعادته باهتمام الإمام الأكبر بحَفَظة القرآن الكريم، وبرحلة حج هذا العام.

أ ش أ

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