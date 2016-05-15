اذا كنت تعاني الام ضرس العقل و تبحث عن افضل الحلول الصحية و الطبيعية للتخلص من اوجاعها نهائيا فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقل يشمل علاج آلام ضرس العقل.

ضرس العقل هو أحد الأضراس التي يعاني منها الكثيرين وهو آخر الضروس التي تظهر في فم الإنسان. سمي هذ الضرس بضرس العقل لأنه يظهر في السن ما بين 17 إلى 25 سنة وليس له علاقة من إسمه أكثر من السبب المذكور فهو لا يجلب الحكمة أو التعقل كما يعتقد البعض.

> أغلب المراهقين ينمو لهم 4 أضراس من هذا النوع بحيث يتكون واحد في كل ركن ولكنها في نفس الوقت يمكن أن تقل عن هذا أو تزيد وهذه الحالة تسمى أسنان زائدة والمشكلة مع هذا الضرس أن حجمه كبير يؤثر على تطور باقي الأسنان كما أن مكانه خاص جدا في الفك وهناك إحتمالين لا ثالث لهما لنموه إما أن يظهر في مكانه بشكل صحيح ومواز لباقي أسنان الفك عندها لن تكون هناك أي مشاكل أو الإحتمال الآخر أن يظهر بشكل غير موازي أو مائل بشكل ما وفي هذه الحالة يجب أن تتم إزالته لأنه سيتسبب في تلف باقي الأسنان المجاور أو عظام الفك أو عصب الأسنان

ما هي أعراض إنطمار ضرس العقل:

** الإحساس بصلابة الأسنان المجاورة له

> ** ألم وتهيج في مكان الضرس وإحساس بتخدر في الخد واللسان والفم

> ** تورم في اللثة مكان الضرس وإذا كان الضرس قد كسر سوف تجرح اللثة بجواره ويمكن أن يتسبب في تكون الجراثيم في الفم

> ** أحيانا تشعر ببعض الحمى الخفيفة

> لكي تتأكد من هذه الأعراض يجب أن تذهب إلى طبيب الأسنان حيث سيرسلك في طلب آشعة على الضرس لكي يحدد مكان وشكل الضرس تحت اللثة حينها سيقرر إن إحتاج لإزالته أو لا

> وفي حالة تم إقرار إزالة الضرس يجب أن يتم إزالته بعملية جراحية سيقوم بها الطبيب

ما يجب القيام به بعد الجراحة:

تعتمد الرعاية بعد الجراحة طبقا لصعوبة وضع الضرس وصعوبة إستخراجه:

خلال ال 24 ساعة الأولى:

** النزيف: يمكن أن يحدث نزيف خلال الساعات الأولى من إزالة الضرس. ولكي تتحكم في النزيف يجب أن تضع قطعة شاش نظيفة معقمة فوق المكان الفارغ الذي كان يحتوي الضرس واضغط عليها بأسنانك لمدة 45 دقيقة. يمكن أن تكون أكياس الشاي فعالة في وقف النزيف أيضًا حيث أنه يحتوي على حمض التانيك الذي يساعد على تجلط الدم

> ** تورم الوجه: قد يحدث تورم في الوجه مكان الضرس المُزال ولكي تقلل من التورم يمكن أن تضع بعض الثلج على مكان التورم لمدة 10 دقائق كل 20 دقيقة بحيث تكرر هذا النظام خلال ال 24 ساعة الأولى

> ** بعض الألم الذي يمكن أن يزول بالمسكنات التي تتناولها بإرشادات من الطبيب

> ** الطعام: يجب أن يقتصر الطعام على المشروبات فقط حتى يزول التخدر الذي يصحب العملية وبعد ذلك يجب أن يقتصر الطعام على الأطعمة المسلوقة جيدًا بحيث تكون ناعمة لا تحتاج إلى الكثير من المضغ

بعد إنقضاء 24 ساعة:

** تورم الوجه:يجب أن يتم علاجه بالحرارة بعد أن تم إستخدام الثلج لمدة 24 ساعة سابقة. بحيث تقوم بوضع قطعة قماش مبللة بماء دافئ على وجهك لمدة 20 دقيقة كل 20 دقيقة مع التكرار

> ** إستخدام المياه والملح: نصف ملعقة ملح على كوب ماء دافئ واستخدمها كمضمضة بعد الوجبة وقبل النوم ولا ينصح باستخدام المضمضة الصناعية الموجودة في الصيدلية

> ** إلتهاب السنخ الجاف dry socket: وهو أحد المضاعفات التي تأتي بعد العملية ولكي أكون صريحة فهي الأكثر إيلامًا بينها حيث تنتج من تأخر تجلط الدم بعد العملية وتتمثل في نوبات ألم شديدة يجب ان يتدخل الطبيب في حلها

> ** الشفاء التام يمكن أن يحدث خلال أسابيع أو خلال شهر ولكنك ستشعر بالراحة بعد أسبوعين من العملية

أما عن تسمية هذا الضرس بهذا الأسم

بما أن ضرس العقل نادراً ما يظهر في فم الأسنان قبل سن الـ ٢١ أي بعد بلوغ العقل مرحلة التفكير و العقل والحكمة إلى حد ما فأطلق عليه البعض هذا الأسم نظراً لأرتباطة بهذه المرحلة العمرية

مسكنات منزلية مفيدة في علاج آلام ضرس العقل

1. القرنفل :

> يعد القرنفل من أفضل المسكنات التي قد تعرفها فهو مسكن ومطهر ومخدر كما أنه مضاد للجراثيم لذلك فهو يملك كل الخصائص المثالية لعلاج آلام الأسنان الرهيبة.

> كيفية إستخدام القرنفل للتخلص من آلام ضرس العقل:

> 1. ضع 1 أو 2 من أعواد القرفنل في فمك بالقرب من مكان الألم. خلال دقيقتين سيقوم القرنفل فإخراج زيت القرنفل في فمك وسوف تشعر ببعض الخدر حول منطقة الألم كما أنه بعد هذه الفترة سيصبح من السهل مضغه لذلك من المفضل أن تمضغه ببطء هذا سيشعرك بالكثير من التحسن

> 2. ضع قطرات من زيت القرنفل على قطنة ثم ضعها برفق فوق ضرس العقل الذي يؤلمك. يمكنك أيضًا أن تضع زيت القرنفل على ضرسك باستخدام أطراف أصابعك.وإن شعرت أن زيت القرنفل قوي على فمك يمكنك تخفيفه بالقليل من زيت الزيتون ثم ضع الخليط فوق منطقة الألم وستشعر كأنه السحر

> 3. يمكن أيضًا إستخدام مسحوق القرنفل عن طريق وضعه فوق منطقة الألم هذا سيخفف ألمك أيضًا

> يحتوي القرنفل على مركب الأوجينول وهو مركب قد يعاني البعض الحساسية منه لذلك لكل من يعاني الحساسية من الأوجينول يجب ألا يستخدم القرنفل كمسكن بأي حال

>2. البصل:

> يعتبر البصل أحد المسكنات الطبيعية لآلام المفاصل ومضادات الإلتهابات لذلك يمكن أن يستخدم كمسكن للتخلص من آلام ضرس العقل. يحتوي البصل على مكونات مثل ثنائي السلفيدات، trisulfides، cepaene، وdithiins الفينيل والتي تعتبر مركبات طبيعية مضادة للسرطان ومضادة أيضًا للبكتيريا والجراثيم ومن المؤكد أنه سيساعد في تخفيف آلام ضرس العقل

> كيفية إستخدام البصل في علاج آلام ضرس العقل:

> – عندما تشعر بالألم قم بقطع شريحة من البصل وضعها على منطقة الألم واعصرها فوقها باسنانك

> – إن كان الألم شديدًا ولا تستطيع المضغ يمكن أن تضع الشريحة برفق فوق منطقة الألم وتتركها

> – يمكنك أن تجرب ماء البصل بحيث تعصر البصلة في كوب وتضع هذه المياه فوق الضرس المؤلم

3. الحلتيت:

> تحتوي نبتة الحلتيت على الكثير من المعادن والفيتامينات والتي تستخدم في علاج الكثير من الأمراض والحالات الطبية من بينها آلام الأسنان. تستخدم هذه النبتة في صناعة نوع طبي من العلكة ذو رائحة نفاذة كما أنه يستخدم في ألوان الطبخ في القارة الهندية ومنطقة آسيا الوسطى. تحتوي نبتة الحلتيت على حمض الفيرليك والذي يعد أحد مضادات الالتهابات ومضاد للجراثيم ومضاد للتشنج أيضًا لذلك فهو يعد أحد المسكنات المثالية لآلام الأسنان وخاصة آلام ضرس العقل

> كيفية استخدام نبتة الحلتيت في علاج آلام ضرس العقل:

> ¼ ملعقة من نبتة الحلتيت

> 1-2 ملعقة من الليمون

> – قم بخلط الحلتيت مع الليمون بشكل جيد

> – قم بتدفئة الخليط على النار

> – اغمس قطعة من القطن في الخليط

> – استخدمها للضغط على منطقة الألم

> – ستشعر بالألم قليلً في البداية ولكنك ستتحسن بعد لحظات

4. أوراق الجوافة:

> إن قمت بشراء ثمار الجوافة وكانت تحتوي على بعض الأوراق من الأفضل ألا تلقيها لأن أوراق ثمار الجوافة للمفاجئة من أقوى مسكنات الألم المعروفة طبيًا. تحتوي أوراق الجوافة على بيوفلافونويد، كيرسيتين، التي لديها خصائص مضادة للتشنج كما أن الكمية التي تحويها كمية كبيرة تكفي لقتل أي ألم كما أنها تساعد على وف النزيف بعد عملية الخلع

> كيفية إستخدام أوراق الجواة في علاج آلام ضرس العقل:

> 1. واحدة من أبسط الطرق في استخدامها هي مضغ ورقة أو اثنين على منطقة الألم لتخرج عصيرها داخل فمك وستجد أن مفعولها كالسحر

> 2. يمكن وضع 4-5 أوراق من الجوافة في المياه واغلها لمدة 5 دقائق وتمضمض به بعد أن يبرد ولزيادة مفعوله يمكنك أن تضع القليل من الملح فهذا سيفيد في حالات الألم الشديد

5. الثوم:

> يستخدم الثوم كمضاد حيوي ومضاد للالتهابات منذ القدم لذلك يمك استخدامه كأحدد مسكنات آلام الأسنان

> كيفية استخدام الثوم كمسكن للألم

> 1. قم بمضغ قطعة من الثوم فوق منطقة الألم

> 2. قم بخلط الثوم مع الملح ووضعه على منطقة الأم

6. أوراق الملفوف:

> كان الملفوف يستخدم منذ القدم في علاج الجراح والأورام حيث يحتوي على الكثير من المركبات التي تعد مضادات حيوية طبيعية بسبب احتوائه على حمض اللاكتيك لذلك يمكن أن يستخدم في علاج آلام الأسنان

> كيفية استخدام الملفوف في علاج آلام الأسنان

> قم بمضغ أوراقه على منطقة الألم ببطء لتخرج عصارتها وهذا سيشعرك بالتحسن

7. مستخلص الفانيليا:

> تستخدم الفانيليا في الطبخ وبعض المخبوزات ولكن ما لا يمكنك تخيله هو أنها تستخدم في تخفيف آلام الأسنان.

> كيفية استخدام الفانيليا في تخفيف آلام ضرس العقل

> – قم بوضع القليل من مستخلص الفانيليا فوق أطراف أصابعك ثم دلك بها مكان الألم

> – أو ضع مستخلص الفانيليا على قطعة من القطن ثم دلك بها مكان الألم أو يمكنك أن تترك قطعة القطن فوق مكان الألم لعدة دقائق هذا سيساعدك كثيرًا

8. أوراق النعناع:

> يعتبر النعناع من أقوى المسكنات التي استخدمها الإنسان منذ القدم. يحتوي النعناع على مجموعة من الخصائص الرائعة للتعامل مع الكثير من الأمراض حيث أنه مضاد للبكتيريا والفطريات. يمكنك استخدام شاي النعناع أو زيت النعناع للتعامل مع آلام الأسنان

> كفية استخدام النعناع كمسكن للألم:

> الطريقة الأولى:

> – ضع القليل من زيت النعناع فوق أطراف أصابعك ودلك به مكان الألم وتذكر ألا تبتلعه

> – يمكنك أيضًا وضعه فوق قطعة من القطن وعن طريقها تقوم بتدليك مكان الألم

> الطريقة الثانية:

> – ضع ملعقة من أوراق النعناع المجففة في كوب من المياه الساخنة

> – قم بغلي الخليط لمدة 20 دقيقة واتركه حتى يبرد

> – تمضمض بشاي النعناع وضعه بشكل مستمر فوق منطقة الألم

> – ثم القه من فمك ولا تبتلعه

> – كرر ما سبق حتى تشعر بالتحسن

>9. الزنجبيل:

> إن كان الألم شديد وغير محتمل من الأفضل أن تفكر في استخدام الزنجبي فهو يملك خصائص مضادات البكتيريا ومضاد قوي للالتهابات لذلك فهو سيساعدك في هذه الحالة بشكل جيد

> كيفية استخدام الزنجبيل كمسكن للألم:

> – قم بقطع قطعة من جذور الزنجبيل بسمك نصف بوصة وضعها مباشرة على مكان الألم. بعدها قم بمضغها ببطء فهذا سيخرج عصارة الزنجبيل التي ستنتشر على مكان الألم ويبدأ مفعولها على الفور. يجب أن تستمر هذه العملية لمدة من 3 إلى 5 دقائق يمكنك بعدها أن تبتلع الزنجبيل

> – إن كنت لن تستطيع أن تتحمل ألم المضغ يمكنك أن تصنع شاي الزنجبيل وتستخدمه كغسول للفم بحيث تغلي الزنجبيل مع الماء الساخن لمدة 20 دقيقة ثم اتركه حتى يبرد قليلًا وتمضمض به ثم ابتلعه أو ابصقه وكرر ما سبق حتى تنهي كوب الشاي

>10. المريمية:

> تعتبر المريمية من المضادات الحيوية ومضادات الإلتهابات والتي لا تقوم بتسكين الألم فقط بل تعالج مشاكل اللثة وتقرحات الفم أيضًا.

> كيفية استخدام المريمية في علاج آلام ضرس العقل:

> المكونات:

> 2 ملعقة من المريمية المجففة

> 1 ملعقة من الملح

> طريقة التحضير:

> – قم بطحن أوراق المريمية وضعها في كوب زجاجي

> – ضع الملح عليها

> – ضع عليه الماء الساخن

> – واتركها لمدة 5 دقائق

> – تمضمض به دون أن تبلعه وكرر ما سبق حتى يتحسن الألم