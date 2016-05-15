يعتبر التوت من احد الثمار المتميزة بعدة فوائد صحية و جمالية نذكرها لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال مذهل يشمل مجموعة من فوائد التوت الأحمر.

التوت

التوت هو واحد من النباتات الشجرية يأكل ثماره الإنسان و يتربي على أوراقه نوع من الديدان تسمى دودة القز و يوجد من التوت أنواع كثيرة و تحتوي ثماره على الأملاح المعدنية بكميات كبيرة مثل الفوسفور , الكالسيوم , الحديد , النحاس , المنجنيز , الكبريت , كما يحتوي على فيتامينات أ , ب , ج الى جانب البروتين و المواد الدهنية و السكر و حمض الليمون و هو من الثمار قليلة السعرات الحرارية و يحتوي التوت على مواد مضادة للسرطان في كل أنواعه و لكن التوت الأسود هو الأفضل في هذا المجال حيث يحتوي على تركيزات عالية من مادة الأنثوسيانين و هي المادة الاساسية التي تعمل على محاربة سرطانات القولون , المريء , الجلد كما أنه مفيد في المساعدة في علاج حالات فقر الدم .

أنواع التوت .

1- التوت البري .

> 2- التوت الأبيض :- يتم تناول ثمار هذا النوع من التوت و تتربى على اوراقه دودة القزو له اوراق كثة و ازهار صفراء مخضرة .

> 3- التوت الأحمر : – يسمي أيضًا التوت البنفسجي و هو يشبه التوت الأبيض و لكن مع أشجار أقل حجمًا .

> 4- التوت الأسود او الأسمر : – هذا النوع من التوت هو الأفضل في المجال الطبي و العلاجي و لكنه قليل النمو و أشجاره أصغر الأشجار في جميع أنواع التوت .

التوت قديمًا .

1- عرف التوت في الإستخدامات الطبية منذ عصور قديمة حيث وجد في الحضارة المصرية القديمة و كان يستحدم في علاج حالات البلهارسيا و كان يؤخذ في تلك الحال شرابًا كما كان يستخدم بنفس الطريقة لعلاج حرقة المعدة و السعال الديكي و الكحة .

> 2- ابن سينا قال عن التوت أنه يوجد منه نوعان نوع حلو و نوع مر و يعرف النوع المر بالشامي , عصارة هذا النوع تمتاز بمواد قابضة خاصة اذا تم طبخه فهى تعمل على منع سيلان المواد الى الأعضاء اما أوراقه اذا تم طبخها مع ورق العنب و ورق التين الأسود بماء المطر فإنها تعمل على منح الشعر السواد , كما يساعد في علاج القرح الخبيثة و بثور الفم .

> 3- ابن البيطار قال عنه أنه يوجد منه نوعان الأول الحلو و هو حار و هو يشبه التين في فوائده اما الثاني فهو النوع المر و يعرف بالشامي و هو حامض و ينفع في البرد و الرطوبة و تعالج أوراقه أورام الحلق و الفم كما أن أوراقه تنفع في المساعدة في علاج الذبحة .

> 4- اما داوود الأنطاكي فقال عنه في تذكرته أنه يعالج الكبد و يساعد على إطفاء اللهيب و العطش و ينفع في علاج أورام الحلق و اللثة و الجدري و الحصبة و السعال خاصة في حال اخذه شرابًا , يعالج القرح و الحروق بالنار شراب عصارة اوراقه يعالج من السموم , اخذ ثماره مع الخل يعالج الشرى و الشقوق , اما تناوله مع ورق الخوخ فيعمل على إخراج الدود حي .

التوت حديثًا .

قال خبراء التغذية حديثًا ان التوت و بخاصة التوت الأحمر يحتوي على مجموعة من المركبات الكيميائية المفيدة مثل الفلافونيدات و البوليفينول و بالطبع المادة الرئيسية الانثوسيانين و هى التي تعطي سواء التوت الأحمر او الاسود هذه اللون و هى مادة مضادة للأكسدة و كما عرفنا توجد بتركيزات عالية في التوت و بخاصة الأسود منها لذلك فهو يعالج الإلتهابات و التقرحات و الفيروسات و بعض أنواع السرطانات .

نظرًا لأن التوت يحتوي في تركيبه على فيتاينات أ , ب 1 , ج لذلك فهو يدخل في علاجات الامساك و يعتبر واحد من الملينات الطبيعية و يعتبر مقوي لذلك فهو يدخل في علاجات النزيف و التهابات الأمعاء و بعض أمراض الصدر و التوت الشامي يفيد كثيرًا في المساعدة في علاج فقر الدم و ضعف الكبد و يخفف الحرارة و العطش و يعالج الأورام في الحلق و اللثة و الحصبة و الجدري كما يعالج حالات الوهن النفسي .

في السنوات الأخيرة أصبح عصير التوت يدخل في تركيب العديد من الادوية للمساعدة في تحسين طعمها و لونها كما أن الأبحاث الأخيرة اثبت أن جذور التوت لها فوائد مسهلة للمعدة و الأمعاء كما تعمل على طرد الديدان و كذلك أثبتت الأبحاث مؤخرًا أن للتوت تأثير هرموني ذكوري لذلك فإنهم يروا أنه مفيد في علاج حالات الضعف الجنسي كما أنه يعمل على التقليل من نسبة السكر في الدم و البول .

طرق إستعمال التوت .

1- الثمار يتم تناولها صباحًا قبل تناول اي طعام فهي ذات تاثير ملين للمعدة و لكن لا تكثر منها و يجب أن تكون من الثمار الناضجة .

> 2- عصير التوت الى جانب أن طعمه لذيذ فهو يساعد في علاج الحالات التالية تليين العدة , فقر الدم , كسل الكبد , فتح الشهية هذا في حال إعداده من الثمار تامة النضج , اما اذا أعد من الثمار غير تامة النضج فيكون حامض نظرًا لإحتوائه على حامض الليمون و هو ذو تأثير قابض و يعمل على الترطيب و الإقلال من الإحساس بالعطش و الحرارة و يعتبر مضادًا لمرض الحفر , الإسهال , الزحار , الدورة الشهرية الغزيرة .

• كيف يعد عصير الثمار غير تامة النضج :-

أ‌- هات الثمار غير تامة النضج و قم بغسلها ثم قم بعصرها و تصفيتها .

> ب‌- لكل كوب عصير مصفي يتم إضافة 2كوب و نصف سكر .

> ت‌- يتم وضع العصير مع السكر على النار مع التقليب لإذابة السكر و يترك على النار حتى الغليان و حتى يأخذ العصير قوام الشربات .

> ث‌- يتم تناوله مثلج في الصيف للتقليل من العطش و الإحساس بالحرارة فهو مرطب , و يمكن أن تجعل طفلك يقوم بلعقه فهو يساعد في علاج القلاع و الإسهال الإلتهابي حيث يتم تناول من 2 الى 3 ملاعق يوميًا , لعلاج السعال و الحصبة فيتم أخذ ملعقة على فنجان من الماء الساخن ثلاث مرات يوميًا .

> 3- لعلاج السكر يستخدم مستحلب أوراق التوت و يتم إعداده عن طريق فرم الأوراق وإضافتها للماء و هو يغلي بمعدل 60 جرام من الأوراق المفرومة لكل لتر ماء و يتم إطفاء النار و تترك الأوراق في الماء لمدة من 15 الى 20 دقيقة , ثم يتم تناول فنجان قبل الوجبات الثلاث اي ثلاث مرات في اليوم كما يمكن إستخدام نفس المستحلب في الرجيم المتقطع بحيث يتم تناول 2 فنجان في اليوم , يمكن أخذ القليل منه مع كمية من الماء للغرغرة لعلاج الحنجرة من البحة و إلتهاب اللوزتين و الخناق .

> 4- لتسهيل الامعاء و المعدة يستخدم مغلي اللحاء حيث يتم أخذ من 5 الى 12 جرام من اللحاء و يتم غليها مع كوبين من الماء حتى تصبح كمية الماء النصف اي ما يعادل كوب ثم يتم تناولها صباحًا على الريق .

> 5- عند فرم 60 جرام من ورق التوت و غليه مع لتر من الماء لمدة تصل الى 15 دقيقة ثم تصفية الماء من الأوراق فإن المستحلب الناتج يستخدم كمضمضة لعلاج الفم مما يصبه من علل كالقلاع , إلتهاب اللثة , ألم الأسنان و كذلك غرغرة لعلاج إلتهابات الحنجرة و الذذبحة اللوزية .

> 6- صبغة اللحاء حيث يتم أخذ قبضة من قشور الفروع المجففة و تقطع و تنقع في الكحول لمدة أسبوعين تستخدم الصبغة الناتجة لعلاج ألم الأسنان حيث توضع نقطة منها على السن الموجوع فتعمل على تسكين الألم .

> 7- ثمار التوت الطازجة تؤخذ و يتم هرسها و يصنع بها قناع للوجه و يترك عليه لمدة من 20 الى 30 دقيقة و تتم إزالته بالماء الفاتر عن الوجه ثم يتم غسله بماء الورد و يتم تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع يعمل هذا القناع على تنعيم البشرة و تطهيرها و علاج حب الشباب .

فوائد التوت .

1- يحمي من تكوين الحصوات في جسم الإنسان .

> 2- يخفض من مستوى الكوليسترول .

> 3- المحافظة على معدل نبضات القلب .

> 4- يساعد في تأخير ظهور أعراض الشيخوخة .

> 5- يحمي من ضمور العضلات .

> 6- يعمل على تنشيط الدورة الدموية .

> 7- مفيد جدًا للكبد .

> 8- يعالج حالات الضعف الجنسي .

> 9- يساعد في علاج السكر .

> 10- يساعد في علاج فقر الدم .

> 11- مدر للبول .

> 12- مضاد للإلتهابات .

> 13- يساعد في علاج الروماتيزم .

> 14- علاج حب الشباب و تنعيم البشرة .

إن تأثيرات التوت العلاجية تختلف بإختلاف نوع التوت المستخدم و لونه و من المعروف أن أفضلها في المجال الطبي و العلاجي بشكل عام أنواع التوت الأسود و ذلك لا ينفي أهمية و تأثير الأنواع الأخري فلكل دوره و فاعليته و يعرف التوت أيضًا بالفرصاد

فوائد التوت الأحمر

من أهم فوائد التوت الأحمر أنك تستطيع تزين التشيزكيك والكعك به ويحتل المرتبة الأولي في تزين الحلويات .تحتوي العلبة الواحدة من التوت الأحمر علي مكملات غذائية فهي غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم للبقاء بصحة جيدة .ويحتوي التوت الأحمر أيضاً علي نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ، مما يجعله أمن عند إضافته إلي نظامك الغذائي اليومي .بالإضافة إلي أن التوت الأحمر يحتوي علي العناصر الغذائية المفيدة فهو أيضاً يحتوي علي المركبات النباتية التي لها العديد من الفوائد الصحية .

يعمل التوت الأحمر علي حماية القلب :

يحتوي التوت الأحمر علي مركب الأنثوسيانين ، وهو المادة الملونة التي تعطي التوت لونه الأحمر . وقد يقلل الأنثوسيانين من خطر الإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية .ووفقاً لدراسة نشرت في أبريل 2008 في مجلة التغذية ،أظهرت هذه الدراسة ، أن الفئران الذي قاموا بتغذيتهم علي الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين لمدة 8 أسابيع ، ساعدهم في علاج أمراض القلب والإلتهابات .وتوصل الباحثون أن الأنثوسيانين الموجود في التوت الأحمر يساهم في الحصول علي قلب صحي .ويذكر مركز الوقاية أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة ، وبخطوة بسيطة عند إضافة التوت الأحمر يحمي الجسم من أمراض القلب .

يحمي التوت الأحمر العين :

يمكنك تناول التوت الأحمر لمعالجة أمراض العين .وأيضاً الأنثوسيانين الذي له فوائد للقلب والأوعية الدموية يعمل أيضاً في مساعدتك للحفاظ علي صحة عينيك.وقد ذكر باحثون في مركز زراعة الخضروات في كندا علي أهمية التوت الأحمر للعين . حيث أن شبكية العين تحتوي علي أعلي معدل من الأيض أكثر من أي نوع من أنسجة الجسم الأخري .مما يجعلها أكثر عرضة للضرر.وعندما تم دراسة أثار الأنثونسيانين والمركبات النباتية الأخري الموجودة في التوت الأحمر علي الرؤية. وقد وجدوا بأن هذه العناصر تتفاعل مباشرة مع الرودوبسين وهو مادة صبغة الضوء في العين والتي تساعدك علي الرؤية في الضوء الخافت . وكانت نتائج دراستهم التي نشرت في عام 2012 في مجلة ” الزراعة الكميائية والغذائية ” والتي تشير إلي أن الأنثوسيانين يعمل علي حماية أنسجة العين من الأكسدة أو دمور الخلايا التي يسبها الإجهاد .

يعمل التوت الأحمر علي الحماية من السرطان :

يعرف أيضاً أن السرطان هو أحد أسباب الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك طبقاً لتقاير مركز الصحة العامة الأمريكي . ويتم تشخيص أكثر من 1 مليون حالة جديدة كل عام .وعندما يتعلق الأمر بالوقاية من السرطان ،فإن التوت الأحمر يحتوي علي المركبات النباتية وحمض اليلاغيتش ، والذي يساعد في قتل ومكافحة الخلايا السرطانية .وفي مجلة أبحاث الوقاية من السرطان التي نشرت في مايو 2010 وجدت هذه الدراسة أن حمض اليلاغيتش يمنع نمو أورام السرطان الثدي .ويقتل أيضاً حمض اليلاغتيتش خلايا سرطانية أخري .وقد ثبت قدرته علي إمتصاص الخلايا في الجسم بسهولة .وذلك وفقاً لتقاير جامعة جنوب كارولاينا الطبية في مجلة الصيدلة والعقاقير عام 2006.

يحمي التوت الأحمر الجسم من أمراض السكر:

إذا كنت تعاني من زيادة نسبة السكر في الدم ، يمكنك تناول التوت الأحمر فهو يساعد في تنظيم ومنع زيادة نسبة السكر في الدم .وفقاً لتقرير لجنة التوت الأحمر في واشنطن ، فإن حمض يلاغيتش والمركبات التي توجد في التوت الأحمر لها قدرة فعالة في مقاومة الأنسولين في الجسم بشكل عام والدم خصوصاً . ويتم إستخراج الإكسيليتول بديل السكر من التوت الأحمر . ولا يتم إمتصاص الإكسيليتول بسرعة مثل السكر .مما يجعله بديلاً جيداً للتحلية لمرضي السكر وذلك لأنه لا يعمل علي إرتفاع نسبة السكر في الدم .