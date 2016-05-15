خلطات جماليه بزيت جوز الهند

تعرفي على اروع الوصفات الجمالية لزيت جوز الهند الخاصة بالشعر و البشرة في هذا المقال الرائع وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال.

فوائد جوز الهند :

يعمل زيت جوز الهند كلوسيون أساسي لبشرتك ويجعلها ناعمة جداً.

يمكن استخدام زيت جوز الهند كمزيل لمكياج العيون.

يقوم بتفتيح البقع عند وضعه وتدليكه على البشرة مباشرة.

زيت جوز الهند يمنع ظهور علامات تمدد الجلد أثناء الحمل.

يزيد زيت جوز الهند من قدرة تحمل الجلد للشمس، يعمل كواقي رائع لأشعة الشمس ويمنع حروق الجلد.

يمكن استخدام زيت جوز الهند كزيت مساج رائع.

زيت جوز الهند هو مرطب ليلي هائل للوجه.

تعانين من الشفاه المتشققة؟ عالجيهم بوضع زيت جوز الهند عليهم باستمرار.

يساعد زيت جوز الهند على رجوع الجلد لحالته الطبيعية في وقت أسرع بعد التعرض لإصابة أو عدوى.

زيت جوز الهند بلسم رائع للشعر، يستخدم بتدليك كمية صغيرة من زيت جوز الهند على الشعر وهو جاف، قومي بتغطية شعرك بكاب الاستحمام وأتركيه لعدة ساعات ثم قومي بشطفه.

اذا كان لديك حساسية، قومي بدهن القليل من زيت جوز الهند بداخل الأنف وستشعرين بفارق كبير.

إذا كنت أم مرضعة، يمكنك تناول ٣ – ٤ زيت جوز الهند ملاعق يومياً لزيادة اللبن المنتج.

يساعد زيت جوز الهند على تحسين نسبة الكوليسترول في الدم.

يعمل زيت جوز الهند كبديل رائع للزيوت النباتية في أي وصفة طعام.

زيت جوز الهند عند تناوله يزيد الطاقة بشكل كبير.

زيت جوز الهند مثل كريم طبيعي مضاد للبكتيريا والجراثيم للوجه والجسم.

عند دهن زيت جوز الهند باستمرار، تجدين أنه يقلل من السيلوليت.

يقلل زيت جوز الهند من الشعور بالحكة بسبب لدغات الناموس.

يمكن تدليك فروة الشعر بزيت جوز الهند يومياً ويساعد على نمو الشعر أسرع بكثير.

يعمل كزيت تسمير جيد.

عند تناول زيت جوز الهند يومياً، يساعد على خسارة الوزن بشكل سريع.

إذا أضفتي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند إلى الشاي، سوف يساعدك على التخلص من الأنفلونزا وإحتقان الحلق.

يعمل زيت جوز الهند بشكل رائع كمبيض أسنان طبيعي.

زيت جوز الهند هو علاج سحري للتحسين من عملية الهضم.

بعد غسيل الصحون، ضعي زيت جوز الهند على يديك لتتجنبي جفافهما.

يعمل زيت جوز الهند كمرطب مثالي لتجنب علامات السن.

يساعد زيت جوز الهند على نمو الأظافر بشكل أسرع عندما يتم وضعه على جذور الأظافر.

يعمل زيت جوز الهند مثل السحر إذا أردتي الحصول على رموش أطول وأكثر سمكاً. قومي بدهن أعواد القطن وضعي بها الزيت على رموشك كأنك تضعين المسكارا.

تناول زيت جوز الهند بشكل يومي، يزيد من إفراز الهرمونات.

أخيراً، فزيت جوز الهند ينشط الدورة الدموية.

خلطات زيت جوز الهند للبشرة :

قناع الترطيب بإستخدام زيت جوز الهند :

> هذا القناع مفيد جداً لجميع أنواع البشرة و خصوصاً البشرة الجافة . و ذلك عند خلط العديد من المكونات البسيطة معاً و التي تعمل علي تغذية البشرة .

> 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند

> 1 معلقة كبيرة من العسل

> 1/2 معلقة من زيت الأفوكادو أو زيت اللوز .

> ويمكنك إضافة ثلاث قطرات من زيت جذور الجزر .

> 1 معلقة من الأفوكادو أو البابايا أو الموز المهروس فهي عناصر ترطيب .

> يمكنك خلط هذه المكونات جيداً معاً ثم وضعه علي الجلد . ثم تركه لمدة 10 – 20 دقيقة ، ثم غسله بالماء .

> وإذا كنت تعاني من جفاف البشرة ، يمكنك إضافة بعض قطرات من زيت ثمرة البرتقال أو ماء الورد .

قناع مهدئ للبشرة :

> إذا كنت تعاني من حكة في البشرة أو إلتهابات نتيجة التعرض لأشعة الشمس .

> 1/4 كوب من زبدة جوز الهند

> 3 ملاعق من دقيقة الشوفان المطحون الناعم .

> 1 معلقة صغيرة من العسل أو هلام الصبار .

> 1 معلقة صغيرة من الزبادي .

> 1 معلقة صغيرة من عصير الخيار .

> قم بخلط جميع المكونات معاً ، ثم وضعه علي البشرة لمدة 10 دقائق و غسله بالماء .

مصل زيت جوز الهند لترطيب البشرة :

> هذا المصل يستخدم لتغذية أو ترطيب البشرة .و إذا كنت ترغب في علاج مضادات التجاعيد التي تظهر تحت العينين بإستخدام التالي :

> 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند .

> 1 معلقة كبيرة من اللوز أو زيت المشمش الحلو .

> بضع من قطرات زيت الأفوكادو

> 5 قطرات من زيت بذور الجزر و زيت الورد .

> خلط هذه المكونات معاً ، و تخزينها في زجاجة و وضع قطرات علي البشرة فهو ينعم البشرة جيداً .

قناع لعلاج حب الشباب :

> 1 معلقة من الأفوكادو أو 2 معلقة من زيت جوز الهند.

> 3 قطرات من زيت شجرة الشاي أو زيت النيم .

> 3 قطرات من زيت اللافندر .

> 1 معلقة كبيرة من العسل .

> 1 معلقة صغيرة من الزبادي

> يمكنك مزج هذه المكونات و عمل طبقة سميكة ثم وضعها علي البشرة لمدة 10 دقائق ثم غسله و إستخدام هذا القناع ثلاث مرات في الإسبوع . ويمكنك عند عمل القناع الخاص بحب الشباب وضع الزيوت العطرية الطبيعية ضمن هذه الخلطة .

قناع بإستخدام جوز الهند :

> 1/2 كوب من زبدة الشيا

> 1/2 كوب من زبدة الكاكاو

> 1/2 كوب من زيت جوز الهند

> 1/2 كوب من زيت اللوز.

> يمكنك في غلاية الجمع بين المكونات

> و تقلبيهم معاً علي درجة حرارة خفيفة

> ثم رفعه من علي درجة الحرارة و تركه حتي يبرد قليلاً .

> و وضع في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً ، حتي يصبح ناعم تماماً ، بإستخدام يد الخلاط ، قم بتقليب الخليط حتي يصبح رقيق تماماً .ثم وضعه مرة أخري في الثلاجة لمدة 15- 20 دقيقة .

> ثم تخزينه في زجاجة و الإحتفاظ به في مكان بارد .

وصفة لعمل الزبدة محلية الصنع :

> 1 كوب من الكاكاو

> 1/2 كوب من زيت جوز الهند .

> 1/2 كوب من زيت اللوز الحلو .

> إستخدام الخلاط لمدة 10 دقائق حتي يصبح رقيق .

> و ضعه في الثلاجة لمدة 10- 15 دقيقة .

> تخزينه في وعاء زجاجي و تغظيته في مكان بارد حتي يحافظ علي إتساقه .

قناع التقشير بإستخدام زيت جوز الهند :

> 1 كوب من السكر البني أو الأبيض .

> 1/2 كوب من البابايا المهروس .

> 1/4 كوب من زيت جوز الهند .

> 1/4 كوب من زيت الجوجوبا .

> بعض قطرات من الليمون أو عصير البرتقال .

> فرك الجلد لبضع دقائق لمدة 15 دقيقة . فالإنزيمات التي توجد في البابايا و التي تعمل علي إزالة الخلايا الميته .و خلط هذه المكونات معاً ويمكن تخزينها في وعاء .

قناع جوز الهند للتقشير :

> 1 كوب من قصب السكر العضوي .

> 1/4 كوب من زيت جوز الهند

> 1/4 كوب من زيت الجوجوبا .

> خلط هذه المكونات معاً ، و تخزينها في وعاء محكم .

السكر و الليمون لتقشير الجسم :

> 1 كوب من السكر البني

> 1/4 كوب من زيت جوز الهند

> 1/4 كوب من زيت الجوجوبا .

> 10 قطرات من الليمون ويمكنك خلط هذه المكونات معاً و تخزينها .

قناع التقشير بإستخدام العسل :

> 1 كوب قصب السكر

> 1/4 كوب زيت جوز الهند

> 1/4 كوب من زيت الجوجوبا.

> 1/4 كوب من العسل الخام .

> 15- 20 قطرة من الفانليا و خلطهم معاً .

القهوة و النعناع للتقشير :

> 1 كوب من السكر البني

> 1/4 كوب من زيت جوز الهند

> 1/4 كوب من زيت الجوجوبا.

> 15 قطرة من الفانليا و البرتقال ثم خلط هذه المكونات معاً .

قناع زيت جوز الهند لتقشير القدم :

> 1/2 كوب من زيت جوز الهند .

> 1 معلقة من الملح .

> 1 معلقة طعام من السكر البني .

> 5 قطرات من زيت شجر الشاي .

> 5 قطرات من النيم أو زيت اللافندر

> عصير ليمون .

> 1 معلقة صغيرة من زيت الزيتون .

> خلط هذه المكونات معاً و تدليك القديمين جيداُ و تركه لمدة 10 دقائق .

وصفات بإستخدام زبدة جوز الهند :

> 1/2 كوب من زبدة جوز الهند محلية الصنع .

> 1/4 – 1/2 كوب عسل

> 1/2 كوب زيت جوز الهند

> 1/2 كوب الكاكاو

> 1/4 معلقة صغيرة ملح

> 1/4 كوب من اللوز .

> إذابة زبدة جوز الهند علي نار خفيفة في مقلاة صغيرة أو غلاية مزدوجة حتي تمتزج جيداً و إزالتها من علي الحرارة و تركها حتي تبرد .

> إضافة باقي المكونات و تركها في الثلاجة حتي يصبح القوام متسق .

> وفي حالة إستخدامها كقناع للبشرة و ضعه عليها لمدة 10 دقائق ثم غسل البشرة مع إضافة معلقة من السكر البني لإستخدامها في التقشير و إضافة رقائق الشوفان .

خلطات زيت جوز الهند للشعر :

بلسم زيت جوز الهند و العسل :

> 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند الذائب .

> 1 معلقة كبيرة من العسل .

> تدليك الشعر جيداً بالخليط أو إضافته إلي بلسم الشعر وتركه لمدة 20 دقيقة علي الأقل قبل الغسيل .

بلسم زيت جوز الهند :

> 2 ملاعق طعام من زيت جوز الهند .

> 1 معلقة من زيت الجوجوبا

> 3 قطرات من الزيت العطري سواء كان نعناع أو البرتقال أو الخزامي فهي عناصر جيدة لقشرة الرأس و ترطيبها .

> خلط المكونات معاً بإستثناء الزيوت العطرية تركها حتي تبرد و بعدها إضافة الزيوت العطرية.

> تدليك جذور الشعر بالخليط جيداً و الإهتمام بالمناطق الجافة .و تركه علي الشعر لمدة 15 – 30 دقيقة ثم غسله .

بلسم الصبار لترطيب الشعر :

> 1/2 كوب من هلام الصبار

> 1 معلقة من شمع العسل .

> 2 معلقة من الجلسرين النباتي .

> قم بإضافة هذه المكونات معاً وتسخينها علي نار هادئة بدون تسخين الزيوت و تخفيفها و تخزينها في مكان بارد في زجاجة .

خلطة زيت جوز الهند و البقدونس و الحناء :

> كوب من زيت جوز الهند.

> بقدونس.

> ملعقتان من الحنّاء.

> أحضري كوباً من زيت جوز الهند، وبعضاً من أوراق البقدونس، وملعقتين من الحنّاء، ثمّ امزجي المكوّنات السابقة مع بعضها، وضعيها على شعرك مرّتين في الأسبوع، ثمّ اغسلي شعرك جيّداً بالماء.

خلطة الزّيوت المكوّنات :

> زيت البطم.

> زيت بذور الجرجير. زيت زيتون.

> حبّ الرّشاد. زيت الميرميّة.

> زيت جوز الهند.

> زيت الخروع.

> قومي بمزج المكوّنات المذكورة مع بعضها البعض حتى يتمازج الخليط، وضعيها مرّتين على شعرك أسبوعيّاً، واغسلي شعرك جيّداً بعد الاستخدام.