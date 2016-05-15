يعتبر الكرز من اشهى الفواكه، فوائده عديدة و مذاقه رائع سنقدم لك هذا المقال الشامل عن فوائد الكرز اضافة الى اطيب الوصفات حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال.

الكرز الأحمر من الفاكهة التي تتميّز بجمال شكلها ولونها البراق وطعمها اللذيذ، وتتميّز باحتوائها على نسبة كبيرة من المعادن والأملاح، مثل البوتاسيوم، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الفواد الطبية والجمالية التي تحملها، وفي كل عام في موسم الإزهار لهذه الثمار يحتفل اليابنيون في هذه المناسبة استبشاراً بالفائدة التي تعم عليهم من تناولهم للكرز، ويوجد من الكرز نوعان، الحامض الذي يحمل اللون الأخضر ويكون وقت ظهوره في أوائل الربيع وينتهي في بدايات فصل الصيف، والنوع الثاني وهو الأحمر ويبدأ في منتف الربع وينتهي في أواخر فصل الصيف ولكل منها طعمه وبعض الفوائد المشتركة، وهنا سوف نتحدث عن فوائد الكرز الأحمر الحلو.

فوائد الكرز لصحة الجسم :

يحارب الكرز نمو الشوارد الحرة في الخلايا المسبّبة لأورام السرطان، لغناه بمضادات الأكسدة وحمض يلاغيتش.

يحمي الجسم من الإصابة بالالتهابات البكتيرية والطفيليات والجراثيم، كما يُخلّص الجسم من السموم .

يساعد في تخفيف آلام الصداع النصفي “الشقيقة” .

يحسن القدرات العقلية المعرفية، ويساعد على تنشيط الذاكرة ويقوي الدماغ، ويحمي من الإصابة باضطرابات المخ كالإصابة بمرض الزهايمر لاحتوائه على الأنثوسيانين .

يحافظ على سلامة القلب والأوعية الدموية والشرايين؛ فهو يمنع التصلب ويقي من الانسدادات، ويحمي من الجلطات، لقدرته على منع تراكم الدهون، وفعاليته في خفض نسبة الكولسترول الضار في الدم المسبّب المباشر لأمراض القلب المزمنة والخطيرة .

يخفض ضغط الدم المرتفع، لغناه بالبوتاسيوم الّذي يساعد على تخليص الجسم من أملاح الصوديوم .

يعزز أداء الجهاز المناعي، الذي يقاوم الإصابة بالأمراض كالزكام والإنفلونزا . يحسن عمل الجهاز الهضمي، فهو يحسن الهضم ويمنع الإصابة بالإمساك ويلين الامعاء، ويساعد على تعجيل إخراج الفضلات، نظراً لما يحتويه من الألياف النباتية .

يحارب الأرق وصعوبة النوم خلال الليل؛ لاحتوائه على هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم عمليّة النوم .

يساعد على إنقاص الوزن الزائد ومحاربة السمنة والدهون الموجودة حول البطن؛ لمحتواه المنخفض من السعرات الحرارية مقابل نسبة عالية من الماء والألياف التي تزيد الشعور بالشبع .

يسكّن آلام المفاصل الروماتزمية وتشنّجات العضلات ومشاكل النقرس لخصائصه المضادّة للالتهاب، والتي تُخفّف من تركيز حمض اليوريك في الدم الناتج عن زيادة نسبة البروتين في الدم .

يُحسّن من مظهر البشرة ويقاوم التجاعيد المبكرة وعلامات الشيخوخة؛ فهو مغذٍ ومرطّب للجلد، ويساعد على تجديد الخلايا التالفة بسرعة.

يعتبر مصدراً غنيّاً بالبوتاسيوم الذي يعمل على تنشيط عمل الكلى، غير إنّها مصدراً وفيراً من الطاقة، ويعرف الكرز الأحمر بحلاوة طعمه وكلما كان لونه مائلاً للغامق زادت حلاوته أكثر.

أُجريت العديد من الدراسات في مختلف أنحاء العالم لحصر فائدة الكرز، وجد المركز البريطاني أنها تحتوي على نسبة متوسطة من الفيتامينات والمعادن مقارنةً مع أصناف أخرى من الفاكهة، إلّا أنّه عند تناول كأس منه تعادل ما يحتوية 25 نوعاً من الفاكهة والخضروات من نسبة الفيتامينات والمعادن.

أثبتت الدراسات الإماراتية أن كل حصة من الكرز تحتوي على نسبة من مضادات الأكسدة أكثر مما تحتويه حصة من الموز والطماطم والجزروالبطيخ مجتمعة، وتعمل مضادات الأكسدة على زيدة مناعة الجسم، وتحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض وتحافظ على صحة الجسم من خطر الإصابة بالسرطان.

إنّ تناول كأس من حبات الكرز يومياً يخفف من ألم المفاصل والنقرس والروماتيزم ويخفف نسبة حمض اليوريك في الجسم.

> يعالج الصداع المزمن.

> يعالج الصداع المزمن. يساعد على النوم بشكل هادئ ويبعد الأرق.

يقلّل من نسبة الإصابة بمرض السكري. يساعد على خسارة الوزن بالرغم من انه يحتوي على نسبة سكر عالية.

ينظم عمليات الأيض في الجسم.

الحفاظ على صحة الشعر حيث تتوافر في الكرز مستويات عالية من المواد المضادة للاكسدة من شأنها أن تساعد في تحسين نمو الشعر وكذلك السيطرة على تساقطه.

معالجة مشاكل الجلد و محاربة الشيخوخة نظراً لاحتواء الكرز على فيتامين (أ) الذي يعتبر كمضاد للجراثيم ويساعد في التخلص من مشاكل الجلد وتركها خالية من العيوب، مثل : حب الشباب، الوردية، وجميع مشاكل الجلد الأخرى يمكن علاجها عن طريق استهلاك الكرز الأحمر بشكل يومي.

محاربة الأرق، يحتوي الكرز على عنصر الميلاتونين، والذي يساعد على تنظيم النوم والتخلص من مشاكل النوم والأرق. لذا تناول الكرز بشكل يومي يساعد في النوم بشكل جيد.

الوقاية من داء السكري حيث يساعد الكرز في الحد من خطر الاصابه بمرض السكري . لاحتوائه على عنصر الانثوسيانين الذي يساعد في انتاج الانسولين.

الكرز هو مصدر جيد من الانثوسيانين الذي يمكن أن يساعد في تقوية الذاكرة وتعزيز الوظائف المعرفية .

يساعد على فقدان الوزن، الكرز أحد الفواكه منخفضة السعرات الحرارية إلى جانب احتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم والتي تساعد على رفع المناعة ويمكن أن يدخل في برامج الريجيم والتخسيس. ويساعد أيضاً الكرز في خفض مستوى السكر والكولسترول والدهون في الدم وكذلك يساعد في تخفيف الالتهابات. وتقول الدكتورة “آن كولز” خبيرة التغذية في ولاية كارولينا الأمريكية أن الكرز هو أحد الفواكه “السوبر” التي يمكن أن تساعد في تخسيس وتنحيف الجسم. حيث يحتوي كوب الكرز على حوالي 75 سعرة حرارية. ويقول الدكتور “جوني بودين” المتخصص في التغذية العلاجية أن الكرز يحتوي على نسبة من الألياف يمكن أن تساعد في الشعور بالشبع فترة طويلة. وكذلك فإن الكرز يحتوي على الماء حيث تساعد الأطعمة المحتوية على الماء على انقاص الوزن.

نصائح قبل شراء الكرز :

لون الثمرة هو أفضل مؤشر لجودة الكرز.

> إذا كان اللون غامقاً فإن هذا يبين أن الكرز حلو المذاق وقد يكون أحمراً غامقاً أو بنفسجياً غامقاً أو حتى أسود.

> والكرز الحامض يكون لونه أحمر فاتح.

> اشتر الكرز النظيف والمكتنز وذا اللون البراق ويفضل ذلك الملتصق بالغصن لأنه عند إزالة الغصن يكون الكرز عرضة للفساد.

> تجنب الكرز الذي فيه خدوش أو الذابل.

طريقة الاحتفاظ بالكرز لمدة طويلة :

عند شراء الكرز يفضل اختيار الكرز الذي ما زال بسيقانه الخضراء لأنه بهذه الحالة يعيش فترة أطول، وذلك لعدم وجود منفذ للهواء ليدخل داخل الحبة مما يؤدي لفسادها بشكل أسرع.

> تجنب غسل الكرز مباشرة عند شراؤه، وإّما يجلب غسله قبل الأكل مباشرة.

> الاحتفاظ به في مكان بعيداُ عن الشمس وبدرجة برودة متوسطة.

> وضع الكرز بمناديل ورقية ثم كيس بلاستيكي لامتصاص الرطوبة.

وصفات وطريقة عمل الكرز المميزة :

كيكة الكرز :

المقادير :

> 1½ كوب دقيق

> 2 ملعقة كبيرة زبدة

> 2 ملعقة بايكينغ باودر

> 1ملعقة صغيرة ملح

> 3 ملاعق كبيرة سكر

> 3 بيضات

> ½ كيلو كرز مقطع نصفين

> لبن إذا لزم الأمر

الطريقة :

> 1- احضري وعاء عميق واخفقي السكر مع الزبدة بالمضرب الكهربائي حتى يخف قوام الخليط.

> 2- احضري وعاء آخر واخفقي البيض بالمضرب الكهربائي ثم اضيفيه تدريجياً إلى الوعاء الأول مع استمرار الخفق.

> 3- في وعاء صغير ضعي الدقيق، الملح والبايكينغ باودر وقلّبيهم جيداً ثم اضيفيهم إلى الخليط السابق.

> 4- اضيفي الكرز مع قليل من اللبن بحيث لا يصبح الخليط لين حتى لا يهبط الكرز في العجين، ثم اضيفي خليط الكرز واللبن إلى

> العجين وقلّبيهم برفق.

> 5- احضري قالب مدهون بالزبدة ورشّيه بقليل من الدقيق، ثم اسكبي الخليط.

> 6- ادخليه الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة.

> 7- اخرجيه من الفرن واتركيه يبرد ثم قطعيه وقدّميه في طبق التقديم.

حلى كاسات الكرز :

المقادير :

> علبة كومبوت كرز

> 2 دريم ويب

> 3 جبنة كيري

> بيالة حليب سائل

> 1 قشدة

> بسكويت أوريو أو باكيت بسكويت شاي

الطريقة :

> 1- اولاً كسري البسكويت الأوريو أو بسكويت الشاي والكرز قطع صغيرة ووزعي على الكاسات.

> 2- ضعي مياه الكرز، القشدة والجبنة والدريم ويب بالخلاط واخلطيهم جيداً ثم ضعيها في الكاسات.

مخفوق الزبادي بالكرز والفستق :

المقادير :

> 2 علبة زبادي بالكرز

> 1 كوب كرز منزوع البذر

> 4 ملاعق فستق مجروش

> 1 ملعقة شوكولاته مبشورة

1- ضعي الزبادي في طبق التقديم ثم أضيفي الكرز، الفستق والشوكولاته المبشورة وقدميه لعائلتك.

حلى الزبادي بالكرز:

المقادير :

> 2 كوب حبات كرز

> 5 ملاعق زبادي قليل الدسم

> سكر حسب الرغبة

الطريقة :

> 1- ضعي الكرز في وعاء وأضيفي الزبادي والسكر واخلطيهم جيداً.

شاي عيدان الكرز:

المقادير :

> 50 غ عيدان الكرز

> لتر ماء

الطريقة :

> 1. أحضري صينية و رصي فيها عيدان الكرز.

> 2. اتركيها فى مكان مظلم و جاف عدة ايام حتى تجف العيدان تماما.

> 3. عند الرغبة فى الاستعمال خذي الكمية التي تحتاجينها و انقعيها فى الماء لمدة 12 ساعة.

> 4. عند التحضير خذي الماء و اغليها لمدة 10 دقائق.

> 5. اتركيها جانبا لمدة تلت ساعة.

> 6. قومي بتصفيتها و تقديمها فى اكواب الشرب.

> 7. يشرب باردا او ساخنا حسب الرغبة، و يمكنك تحليته ايضا حسب رغبتك.