بالصور.. مؤتمر القبائل العربية يناقش إحالة بعض أبناء بنى هلال للمفتى

حضر اليوم وفد من قبيلة بنى هلال مؤتمر المجلس القومى للقبائل العربية بأحد الفنادق، بحضور القبطان عمر صميدة رئيس المجلس القومى للقبائل العديد من أعضاء مجلس النواب، ووفود من كل القبائل العربية ووفد ممثل لأبناء النوبة العربية

وصرح أشرف الهلالى المتحدث الرسمى باسم قبائل بنى هلال بمصر، بأن هذا المؤتمر يأتى من ضمن التحرك الذى تقوم به القبائل العربية للخروج من أزمة الأحكام التى وقعت على أبناء قبيلتى بنى هلال والدابودية، وخصوصًا فى ظل رعاية القبائل لمراحل الصلح العرفى الذى تم بين الطرفين.

وأكد الهلالى أن وفد بنى هلال جاء للمؤتمر ليوصل رسالة مفادها أن القبيلة بالأحكام العرفية التى أصدرتها اللجان الخاصة بالمصالحة، وقد أثنى الهلالى على دور القبائل العربية فى حل تلك الأزمة الحالية، وحضر المؤتمر عارف صيام المحكوم عليه بالإعدام فى القضية.

- شيوخ بنى هلال بالأقصر يجتمعون اليوم لمناقشة تطورات قضية الهلايل والدابودية

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