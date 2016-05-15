غضب حمودي من الاستبعاد أمام الاتحاد.. والزمالك لـ في الجول: أسباب فنية

سادت حالة من الغضب لدى أحمد حمودي جناح نادي الزمالك عقب استبعاده من قائمة الفريق أمام الاتحاد السكندري حسبما علم FilGoal.com.

الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد يوم الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة الـ24 من الدوري المصري.

محمد حلمي المدير الفني للزمالك قرر استبعاد أحمد حمودي من قائمة الفريق. (تعرف على القائمة بالكامل)

قرار استبعاد استقبله حمودي بغضب ليقرر جمع بعض المتعلقات الشخصية له من النادي ويرحل.

وعلى الجانب ذاته أكد إسماعيل يوسف المتحدث الرسمي باسم الزمالك لـFilGoal.com: "استبعاد حمودي قرار فني".

وأضاف "لن نهتم بما يفعله كل لاعب عقب أي قرار فني".

وواصل "الاستبعاد لا يقلل من حمودي على الإطلاق، هو من اللاعبين المتميزين ويؤدي الدور المطلوب منه سواء كأساسي أو احتياطي".

ولعب حمودي 15 مباراة له هذا الموسم بقميص الزمالك في بطولتي الدوري ودوري الأبطال بعد الانضمام إلى الفريق على سبيل الإعارة من نادي بازل السويسري.

ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 54 نقطة من 27 مباراة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر الأهلي.