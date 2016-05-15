الاتحاد لـ كلام في الجون: نلعب على الفوز أمام ' منتخب مصر ' .. والزمالك بلا عيوب

أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد أن فريقه سيلعب على الفوز ضد الزمالك في الجولة المؤجلة من الأسبوع 24 بالدوري المصري.

ويحل الزمالك وصيف المسابقة ضيفا على الاتحاد صاحب الترتيب 13 مساء الأثنين.

وقال وليد صلاح لبرنامج (كلام في الجون) عبر إذاعة ميجا إف إم: "نلعب على الفوز أمام الزمالك.. ونسعى لمواصلة نتائجنا الإيجابية".

وأضاف "نسعى للنقاط الثلاثة بالتأكيد لكن بحساب.. نضع في الاعتبار قوة المنافس مع الاعتماد على الأدوات التي في أيدينا من لاعبي الاتحاد".

وتابع "الزمالك فاز بالمباريات الثلاثة الأخيرة وبغض النظر عن الأداء الفني فهو يتطور من مباراة لأخرى".

"الزمالك يضم في صفوفه منتخب مصر، لا يمكنك التركيز على لاعب بعينه فإذا لعبت رجل لرجل على محمد إبراهيم ماذا ستفعل مع كهربا؟ إذا سيطرت عليهما ماذا عن مصطفى فتحي؟"

"سنعتمد على دفاع المنطقة بالتأكيد.. ونعاني من بعض الغيابات مثل التي يعاني منها الزمالك في غياب طارق حامد الذي يعتبر مهما للفريق مثل حسام غالي وحسام عاشور في الأهلي".

"نعاني من بعض الإصابات والإيقافات بعدما ذبحنا الحكم في مباراة المحلة وإنذارات كثيرة بدون داعي.. عموما المباراة 11 ضد 11 ومن يملك الروح والحماس سيظفر بما يريده".

وأتم "سنستغل مهارة يوسف أوباما وسرعات الألفي وهرنان كواو.. في حين أن فريق الزمالك كله لاعبين دوليين ولا يوجد به عيوب، سواء دفاعه أو حارسه المتألق محمود جنش".