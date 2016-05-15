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محافظ سوهاج يعلن عن وظائف قيادية شاغرة بقطاع الصحة في المحافظة

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محافظ سوهاج يعلن عن وظائف قيادية شاغرة بقطاع الصحة في المحافظة محافظ سوهاج يعلن عن وظائف قيادية شاغرة بقطاع الصحة في المحافظة

الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج – أرشيفية

 

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن وجود بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالمحافظة ومنها وظائف: ‘‘مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة، مدير عام مستشفى جرجا، مدير عام مستشفي طهطا’’.

وأضاف الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الطلبات تقدم للسيد مدير شئون العاملين بمديرية الصحه بسوهاج في موعد اقصاه أسبوعين من تاريخ النشر اعتبارًا من اليوم 15/5/2016 .

وعلى جميع المتقدمين أن يرفق بطلبه موقفه بالنسبة للمهارات والقدرات المطلوبة لشغل الوظيفة مدعمًا بالمستندات الدالة على ذلك، وكذلك يتقدم ببيان حالة وظيفية معتمد موضحًا به  ‘‘تاريخ الميلاد – التأهيل العلمي – المؤهلات الأعلى وتقارير الكفاءة عن أخر ثلاث سنوات سابقة – الخبره النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الشهادات والدورات التدريبية وخاصة الحاصل عليها في مجال الحاسب الآلي واللغات الأجنبية وغيرها – وما يفيد الإشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات، وسابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية، وأوجه التميز – خطابات التميز أو الشكر – وأية بيانات أخرى يري المتقدم إضافتها، وكذلك عناصر القدرة على القيادة وإتخاذ القرارات، وكذلك القدرة على التجديد والابتكار’’.

والمستندات المطلوبة : ‘‘عدد 6 صور شمسية 4×6 حديثة، ويفضل أن يكون المتقدم للإعلان من أبناء المحافظة ومقيم بها، بيان عن أبرز الإنجازات وأسهامات المتقدم وأوجه التطوير التي قام بها خلال شغله للوظائف الإشرافية والقيادية السابقة’’.

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