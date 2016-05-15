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تنفيذ برنامج تطعيم حديثي الولادة ضد «فيروس B» في الوادي الجديد‎

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تنفيذ برنامج تطعيم حديثي الولادة ضد «فيروس B» في الوادي الجديد‎ تنفيذ برنامج تطعيم حديثي الولادة ضد «فيروس B» في الوادي الجديد‎

الدكتور محمد موسى وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد – أرشيفية

 

تنفذ مديرية الصحة والسكان بالوادي الجديد، برنامج تطعيم الأطفال، حديثي الولادة ضد التهاب الفيروس الوبائي الكبدي​ ​، بي ” B ” ،يوم السبت 21 مايو الجاري، بجميع مستشفيات المحافظة، صرح بذلك الدكتور محمد موسى وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد.

قال “موسى” إن البرنامج يتضمن تطعيم الأطفال حديثي الولادة ضد فيروس الكبد بي B ،في غضون 24 ساعة من ولادة الطفل، وإذا تجاوز الأربع ساعة، فلن يتم تطعيم الطفل.

وأضاف “موسى” أنه سيتم توفير الطعم بجميع مستشفيات المحافظة العامة والمركزة، وبالتحديد أقسام النساء والتوليد لتطعيم الطفل بمجرد ولادته  تحت إشراف طبي كامل، لافتًا إلى ضرورة تقديم الأطفال إلى المراكز الطبية؛ لتطعيمهم ضد المرض.

أشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن المديرية بصدد تنفيذ برنامج العلاج لمنتفعي الضمان الاجتماعي خلال اليومين المقبلين، لتقديم الخدمة الطبية مجانًا لهذه الحالات، شاملة الكشف وصرف العلاج، وإجراء العمليات الجراحية.

 

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