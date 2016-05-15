بالفيديو - أندرلخت يخسر لقب الدوري بمشاركة تريزيجيه

شارك محمود حسن "تريزيجيه" جناح أندرلخت في المباراة التي خسرها فريقه برباعية نظيفة على يد كلوب بروج الذي اقتنص لقب الدوري البلجيكي يوم الأحد.

وحل أندرلخت ضيفا على بروج ضمن الجولة الثامنة من مرحلة الحسم بالدوري البلجيكي والتي تؤهل لدوري أبطال أوروبا.

جلس تريزيجيه على مقاعد البدلاء حتى شارك قبل ربع ساعة من النهاية حين كان فريقه متأخرا 4-0.

وتوقف رصيد أندرلخت عند 44 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع بروج رصيده إلى 50 نقطة قبل مباراتين من نهاية مرحلة الحسم، وضمن التتويج باللقب والتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحتى اذا لحق أندرلخت ببروج في اخر جولتين فإنه سيتوج باللقب أيضا بعدما أنهى المرحلة التمهيدية للموسم في صدارة الترتيب.

واحتفلت جماهير بروج بالتتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 2005 باقتحام أرض الملعب.

ويصارع فريق تريزيجيه على بطاقة التأهل للدور التمهيدي الأخير قبل مرحلة المجموعات بدوري الأبطال مع منافسه جينت.

يذكر أن الأهلي أعلن أن لاعبه المعار سينضم إلى أندرلخت بعقد طويل الأمد بعد توصل الناديان لاتفاق حول ذلك.