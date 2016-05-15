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مصدر طبى: وصول قتيل ومصاب لمستشفى العريش

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مصدر طبى: وصول قتيل ومصاب لمستشفى العريش مصدر طبى: وصول قتيل ومصاب لمستشفى العريش
قال مصدر طبى بشمال سيناء، إن مستشفى العريش العام استقبل مساء اليوم، جثة قتيل ومصاب.

وأضاف المصدر أن القتيل شاب فى العشرينيات ومتوفى إثر تعرضه لطلق نارى فى الرأس ووصل للمستشفى منقولاً من منطقة الخروبة، ويرتدى أفارول أحمر، بينما المصاب يعمل فنى بشركة الكهرباء تعرض لطلق نارى أثناء قيامه بعمله فى إصلاح كابلات الكهرباء بالشيخ زويد.

وأوضح المصدر أنه تم إخطار الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.


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