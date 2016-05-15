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اعتصام نادر فى بيروت دعما للمثليين

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اعتصام نادر فى بيروت دعما للمثليين اعتصام نادر فى بيروت دعما للمثليين
نفذ نحو 50 ناشطا اعتصاما، اليوم الاحد، فى بيروت دعما للمثليين مطالبين بإلغاء مادة فى القانون تجرم إقامة العلاقات التى تعتبر "منافية للطبيعة"، وذلك فى سابقة منذ أربع سنوات.

ورفعت لافتة فى التظاهرة التى نظمتها جمعية "حلم" كتب عليها "المثلية ليست مرضا"، و"قانونكم مر عليه الزمن"، وجمعية حلم مقرها فى لبنان وتعتبر اهم جمعية عربية للدفاع عن حقوق المثليين.

والتجمع الذى طالب ايضا بالافراج عن اربع نساء متحولات جنسيا، نظم قبالة مخفر حبيش فى غرب بيروت، حيث تعمد شرطة الاداب الى سجن المثليين بحسب ناشطين.

وكتب على لافتة اخرى "الغوا ال534" فى اشارة الى مادة فى قانون العقوبات اللبنانى تعتبر ان العلاقات الجنسية "المنافية للطبيعة" غير مشروعة وتفرض على ممارسيها عقوبة بالسجن قد تصل الى عام.

والاعتصام الذى نظم قبل يومين من اليوم العالمى لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسى "يطالب بالغاء هذه المادة فى القانون التى تعود الى عهد الانتداب الفرنسى على لبنان (1920-1943)"، كما قالت المديرة التنفيذية لجمعية حلم غنوة سمحات لوكالة فرانس برس.

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