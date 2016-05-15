رئيس البرلمان الليبى يطالب بحضور حكومة التوافق لمجلس النواب

عقد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح اجتماعا مع نائبيه محمد شعيب وأحميد حومه وعدد من أعضاء مجلس النواب، تدارس خلاله عدة موضوعات تتعلق بدعوة أعضاء مجلس النواب لاجتماعات تشاورية لمناقشة ودراسة تعديل الاعلان الدستورى، ومن ثم إقراره، وكذلك التشكيلة الوزارية للحكومة وتقديم مستندات سيرهم الذاتية مع حضورهم لقبة المجلس.

وصرح المستشار الاعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى عبد الكريم المريمى فى بيان صحفى بأن رئيس البرلمان الليبى طالب بضرورة حضور التشكيلة الوزارية لعرض سيرهم وبرامج خططهم للوزارات ومن ثم اعتمادها، كذلك ضرورة حضور المجلس الرئاسى كاملا ومن يتغيب ويتخلف عن الحضور لمجلس النواب يعتبر غير معترف به كما سيتم اعادة النظر فى لجنة الحوار.

- رئيس البرلمان الليبى يوجه انتقادات لبيان صادر عن المجلس الرئاسى

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