نزوح 800 عائلة إلى طبرق منذ الإعلان عن عملية عسكرية لتحرير سرت

أعلنت لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية طبرق الليبية اليوم الأحد، أن عدد العائلات النازحة من مدينة سرت إلى مدينة طبرق فاق 800 عائلة، منذ إعلان القائد القائد العام للجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر عن عملية عسكرية مرتقبة لتحرير مدينة سرت من تنظيم "داعش".

وقال الناطق باسم بلدية طبرق مروان بكار - فى تصريح صحفى اليوم - إن لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية طبرق تدعم العائلات النازحة من سرت، وتبذل ما فى وسعها من إمكانات بالتعاون مع بعض الجمعيات الخيرية.

وأضاف بكار أن لجنة الأزمة والطوارئ ناشدت كافة الجهات الخاصة والعامة بضرورة تقديم الدعم لهذه العائلات، بما فيها الحكومة الموقتة ولجنة الصليب الأحمر فرع بنغازى، مشيرًا إلى أن بعض العائلات النازحة إلى طبرق تعانى من عدم وجود مسكن خاص.

وطالب الناطق باسم بلدية طبرق وزارة الحكم المحلى بالحكومة الموقتة بضرورة تقديم الدعم المالى للمجلس البلدى "بما أمكن وحسب المتوفر لديها" حتى تتمكن من مساعدة النازحين فى محنتهم والوقوف إلى جانبهم.