منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة الـ19 من طلبة الجامعة الأميركية في دبي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة من طلاب وطالبات الجامعة الأميركية في دبي، والتي ضمت 450 طالباً وطالبة في أقسام إدارة الاعمال والهندسة الميكانيكية والكهربائية والكمبيوتر والاعلام والتصميم الداخلي وإدارة التشييد والهندسة المعمارية والمدنية والتربية والاتصال المرئي والدراسات الدولية.

حضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي مساء اليوم (الأحد) معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، والدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين والمدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات التربوية والتعليمية في الدولة وأولياء الأمور وذوي الخريجين والخريجات.

وفي مستهل الحفل، ألقى رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور ستيفن فرانكلين، كلمة نيابة عن معالي إلياس بوصعب، وزير التربية والتعليم العالي اللبناني ونائب الرئيس التنفيذي لأمريكية دبي، رحب فيها بالحضور، مؤكداً اعتزاز الجامعة وهيئتها التدريسية وخريجيها بالرعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمسيرة العلم والتعليم في الدولة، وبالغ التقدير والامتنان للاهتمام الكبير الذي يحيط به سموه الأجيال الشابة والذي يتجسد في حرص سموه على منح المؤسسات العلمية العاملة في دولة الإمارات كل المقومات التي تعينها على تخريج أجيال جديدة قادرة على حمل راية التطوير في شتى مجالات التنمية ليس فقط داخل دولة الإمارات ولكن عن امتداد المنطقة.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتوزيع الشهادات على الخريجين مثنياً سموه على الجهود التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية الرائدة في الإمارة والدولة بصفة عامة، بما لهذا الجهد من أثر في تعزيز النهضة العلمية في البلاد؛ لاسيما فيما يتعلق منها بقطاع التعليم العالي، معرباً سموه عن كل الأمنيات الطيبة لكافة الخريجين والخريجات بمزيد من التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

من جانبهم، أعرب الخريجون عن عميق شكرهم وبالغ اعتزازهم بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للعلم والتعليم، مؤكدين أن فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو مصدر الإلهام لهم ونبراس يضئ لهم الطريق، راجين لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار، كما أعربوا عن سعادتهم بتشريف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل التخريج بالحضور، بما يعكسه ذلك من حرص سموه على دعم الشباب وتشجيعهم في مستهل مرحلة جديدة من حياتهم.

واختتمت الكلمات بكلمة رئيس الجامعة الدكتور لانس ديماسي، الذي وجه عددا من النصائح الى الخريجين، مطالباً إياهم بالحفاظ على القيم الإنسانية النبيلة بما لها من أهمية خاصة في المرحلة الراهنة التي بات العالم يموج فيها بمتغيرات سريعة ومتلاحقة تحمل في طياتها تحديات كبيرة توجب التعاطي معها بمداد من الأسس التربوية القويمة والقيم الإنسانية الرفيعة، مختتما كلمته بالإعراب عن أمله للخريجين بكل التوفيق والسداد نحو مستقبل أفضل لهم ولمجتمعهم.