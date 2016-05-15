بدء تشغيل 4 محطات مياه شرب تجريبيا بـ32 مليون جنيه فى الخارجة

قالت سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى مساء اليوم الأحد، إنه بدأ التشغيل التجريبى لـ4 محطات مياه شرب بالمدينة، بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيز بتكلفة إجمالية 32 مليون جنيه.

وأضافت أنه جارى التشغيل التجريبى لمحطات مياه الشرب، بمناطق "البستان، الحزب، قرية ناصر، جناح" وجارى سحب العينات من المياه، لتحليلها لقياس مدى مطابقتها، للمواصفات الصحية والقياسية؛ لتنقية المياه من شوائب الحديد والمنجنيز.

وأشارت سمية خليل إلى أن المركز أوشك على الانتهاء من أعمال إحلال خطوط مياه الشرب القديمة والمصنوعة من مادة " الاسبتوس" بأحياء مدينة الخارجة، السكنية بإجمالى أطوال 9 كم بتكلفة مليون و800 ألف جنيه.

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