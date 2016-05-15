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نفوق 5 رؤوس ماشية فى حريق منزل بدمنهور

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نفوق 5 رؤوس ماشية فى حريق منزل بدمنهور نفوق 5 رؤوس ماشية فى حريق منزل بدمنهور
شب، اليوم، حريق هائل بأحد المنازل بقرية طنطا التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، وأسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية وتلف 10 أرادب قمح.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد جمال يس، مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق هائل بعزبة طنطا بمركز دمنهور.

وبالانتقال تبين نشوب حريق هائل بمنزل "حسين محمد قنطوش" بعزبة طنطا التابعة لمنشية راغب، في ظروف غامضة، ونتج من ذلك نفوق 5 مواشٍ واحتراق 10 أرادب لمحصول القمح، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكلفت رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة والوقوف على أسباب الحريق.


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