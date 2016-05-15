أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

نيلي كريم تعود بعد مشاركتها بمهرجان كان السينمائي بـ«اشتباك‎»

Google+ Print
نيلي كريم تعود بعد مشاركتها بمهرجان كان السينمائي بـ«اشتباك‎» نيلي كريم تعود بعد مشاركتها بمهرجان كان السينمائي بـ«اشتباك‎»

نيلي كريم – أرشيفية

 

وصلت الفنانة نيلي كريم، قادمة من فرنسا على الطائرة الفرنسية، لمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد مشاركتها بمهرجان “كان” السينمائي بمدينة كان الفرنسية في دورته الـ 69.

شاركت نيللى كريم في المهرجان بفيلمها “اشتباك” للمخرج محمد دياب، وسيعرض الفيلم بالمهرجان عرضه العالمي الأول، والذي تجسد فيه نيللي كريم شخصية مواطنة مصرية يزج بها في سيارة شرطة، وذلك إبان عزل الرئيس محمد مرسي كانت تعتقل كل من تجده يتظاهر في الشارع المصري وقتها.

فيلم “اشتباك” يشارك في بطولته هاني عادل وأحمد مالك ومحمد عبد العظيم ومحمد رضوان وطارق عبد العزيز، وعدد آخر من الوجوه الجديدة، وتكاد تكون الفنانة نيللي كريم هي العنصر النسائي الوحيد بالفيلم الذي تدور جميع أحداثه داخل سيارة شرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا