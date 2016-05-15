نيلي كريم تعود بعد مشاركتها بمهرجان كان السينمائي بـ«اشتباك‎»

وصلت الفنانة نيلي كريم، قادمة من فرنسا على الطائرة الفرنسية، لمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد مشاركتها بمهرجان “كان” السينمائي بمدينة كان الفرنسية في دورته الـ 69.

شاركت نيللى كريم في المهرجان بفيلمها “اشتباك” للمخرج محمد دياب، وسيعرض الفيلم بالمهرجان عرضه العالمي الأول، والذي تجسد فيه نيللي كريم شخصية مواطنة مصرية يزج بها في سيارة شرطة، وذلك إبان عزل الرئيس محمد مرسي كانت تعتقل كل من تجده يتظاهر في الشارع المصري وقتها.

فيلم “اشتباك” يشارك في بطولته هاني عادل وأحمد مالك ومحمد عبد العظيم ومحمد رضوان وطارق عبد العزيز، وعدد آخر من الوجوه الجديدة، وتكاد تكون الفنانة نيللي كريم هي العنصر النسائي الوحيد بالفيلم الذي تدور جميع أحداثه داخل سيارة شرطة.