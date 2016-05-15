جوائز كبرى للفريق المصرى المشارك فى المعرض الدولى للعلوم والهندسة

فازت فرق معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة بمركزين من المراكز الأولى فى مسابقة المعرض الدولى للعلوم والهندسة "إنتل أيسف" 2016، للعام الرابع على التوالى والتى عقدت فى الفترة من 8 إلى 13 مايو 2016 فى فينيكس بولاية اريزونا بالولايات المتحدة الامريكية.

وأشار بيان صادر من مكتبة الاسكندرية اليوم الى ان هذا الفوز إنجازًا كبيرًا، حيث تنافست الفرق المصرية مع 1750 طالب من كل انحاء العالم، كما أن "إنتل أيسف"2016 هو أكبر معرض للعلوم والهندسة فى العالم للطلاب فى المرحلة قبل الجامعية، من 14-18 سنة.

وضم الفريق المصرى المشارك فى معرض إنتل للعلوم والهندسة الدولى 17 طالب من كافة محافظات الجمهورية، وجاءت هذه المشاركة فى الرحلة التى نظمها مركز القبة السماوية العلمى بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع إنتل مصر ووزارة التربية والتعليم، وتحت رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والقنصلية العامة الأمريكية.

وحصلت الطالبتان ماريا نجيب وسماح أيمن على المركز الرابع فى مجال علوم الارض والبيئة، عن مشروع "نظام تحلية المياه المدمج بالتقنية فائقة التوصيل".

وتنطلق فكرة المشروع من مشكلة نُدرة الموارد المائية التى تعد من أكبر التحديات فى مصر، ومن هُنا كانت فكرة مشروع التحلية فائقة التوصيل للتغلب على تلك المُشكلات عن طريق استخدام نانو أكسيد الحديد الأسود، وكانت النتائج مُذهلة بعد تكرار التجربة عدة مرات، والتكلفة الإجمالية لها مُنخفضة لتثبت نجاحاً كبيراً للمشروع.

>وتأهلت الطالبتان من خلال معرض انتل مكتبة الاسكندرية النهائى فى محافظة الإسكندرية، حيث نظمت مكتبة الإسكندرية للعام الثامن على التوالى معرضها الاقليمى التابع للمعرض الدولي، فى الفترة من 16 إلى 18 مارس 2015.

وتنافست الفرق بمشاريعها العلمية الفائزة فى معارض المحافظات والمناطق التعليمية التابعة جغرافيا لمعرض انتل مكتبة الاسكندرية للعلوم والهندسة الممثل الاقليمى لمعرض انتل الدولى للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة. لذلك يعد هذا المعرض المحطة النهائية للمنافسة بين صغار المخترعين والمفكرين لتتأهل الفرق الفائزة فى معرض انتل مكتبة الاسكندرية إلى تمثيل مصر فى المعرض الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما حصلت الطالبتان هيا أحمد ومادونا عاطف على المركز الرابع فى مجال الهندسة البيئية عن مشروع تحلية المياه باستخدام نظام الفصل البخاري. فالماء من أهم العناصر الأساسية المسئولة عن الحياة، وله دور حيوى واقتصادى كبير جداً، وأزمة المياه العذبة هى من أكبر التحديات التى تواجه مصر وغيرها من البلاد فى الآونة الأخيرة، ومن هُنا كانت فكرة تحلية مياه البحر عن طريق مشروع مُبتكر مُنخفض التكلفة و سهل التصنيع وذو كفاءة عالية ومعدل تدفق مُرتفع ومُستقر ميكانيكياً وحرارياً وآمن، ويعمل عن طريق فكرة علمية بسيطة وهى "الفصل البخاري" ، وعن طريقه يُمكن أن يكون ذلك حلاً موثوقاً لمُجتمعنا، بالإضافة إلى جوائز خاصة للطالبتين هيا ومادونا أيضاً عن نفس المشروع.

وتأهلت الطالبتان من خلال معرض انتل مكتبة الاسكندرية النهائى فى محافظة القاهرة.

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