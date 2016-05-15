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حريق يلتهم محتويات ورشة أخشاب وسيارتين بقرية فى الغربية

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حريق يلتهم محتويات ورشة أخشاب وسيارتين بقرية فى الغربية حريق يلتهم محتويات ورشة أخشاب وسيارتين بقرية فى الغربية
نشب حريق مروع مساء اليوم الأحد في ورشة أخشاب بعزبة الزراعية التابعة لقرية نواج بمركز طنطا بمحافظة الغربية ،وامتدت النيران للطابق العلوي والمبنى المجاور، دون خسائر في الأرواح.

كان اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة يفيد باندلاع النيران بورشة أخشاب بالعزبة المذكورة، على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وأكد شهود عيان أن النيران قد اندلعت بالورشة والتهمت محتوياتها بالكامل، كما أتت النيران على سيارتين كانتا متواجدتين أمام الورشة وقت الحريق، وامتدت النيران للطابق العلوى والمبنى المجاور، وتصادف عدم وجود أحد من السكان في الشقة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من السيطرة على النيران، وجار تحرير محضر بالواقعة، وتحديد حجم الخسائر.

يذكر أن الحريق هو الثالث خلال اليوم في نطاق محافظة الغربية، حيث نشب حريق مروع صباحا بمستشفى المبرة في المحلة، وعيادوة ابن سينا، وطالت النيران محلج ملاصق للمستشفى، ومساء اليوم التهمت النيران "منحل" بقرية ميت حبيش التابعة لدائرة مركز طنطا.


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>- اندلاع حريق بمستشفى المبرة فى الغربية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه

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