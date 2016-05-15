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إزالة 136 حالة تعدٍ بمساحة 1803 أفدنة على أراضى جهاز مدينة قنا الجديدة

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إزالة 136 حالة تعدٍ بمساحة 1803 أفدنة على أراضى جهاز مدينة قنا الجديدة إزالة 136 حالة تعدٍ بمساحة 1803 أفدنة على أراضى جهاز مدينة قنا الجديدة
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا برئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة التابعة لجهاز مدينة قنا الجديدة.

وأسفرت الحملة التى قادها اللواء أحمد عبد الغفار نائب مدير أمن قنا واللواء محمود حمزة مساعد مدير أمن قنا للإدارة المالية والعميد أيمن فتحى رئيس قسم المباحث الجنائى عن إزالة 136 حالة تعدٍ بمساحة 1803 أفدنة واقعة على أراضى الدولة التابعة لجهاز مدينة قنا الجديدة.

جاء ذلك بالتنسيق وديوان عام محافظة قنا، وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية من خلال الدفع بقوات نظامية وبحثية ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى بقنا وقطاع قنا العسكرى والشرطة العسكرية.


>- إزالة 23 حالة تعدٍ على 475 فدانا تابعة لجهاز مدينة قنا الجديدة

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