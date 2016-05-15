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محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين تتصل بالعلاقات الأخوية

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محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين تتصل بالعلاقات الأخوية محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين تتصل بالعلاقات الأخوية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم بمجلس سموه بقصر البحر سعادة محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين لدى الدولة الذي قام بتسليم الرسالة.

  حضر مجلس سموه .. سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.

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