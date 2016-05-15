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تقرير في الجول - صلاح ثاني أكثر لاعبي روما تأثيرا بفارق تمريرة ساحرة

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تقرير في الجول - صلاح ثاني أكثر لاعبي روما تأثيرا بفارق تمريرة ساحرة تقرير في الجول - صلاح ثاني أكثر لاعبي روما تأثيرا بفارق تمريرة ساحرة

صنع ميراليم بيانيتش لاعب وسط روما هدفا بتمريرة ساحرة لفريقه أمام ميلان يوم السبت ليتفوق على محمد صلاح نجم الفريق في قائمة أكثر اللاعبين تأثيرا.

وأنهى روما موسمه في الدوري الإيطالي بالمركز الثالث وفيما أنهى صلاح الموسم هدافا للفريق برصيد 15 هدفا.

إنفوجرافيك في الجول – موسم استثنائي لصلاح

لاعب تشيلسي السابق انتقل إلى روما بداية هذا الموسم وتألق قبل الإصابة التي أبعدته لمدة شهر، ثم عاد للتألق منتصف الموسم.

ويتصدر البوسني ميراليم بيانيتش قائمة أكثر لاعبي تأثيرا برصيد 25 هدفا في كل البطولات، سجل 12 منها وصناعة 13.

ويأتي صلاح في المركز الثاني بالمساهمة في 24 هدفا، سجل 15 منها وصنع تسعة.

أما البوسني إدين دجيكو مهاجم الفريق الصريح فقد أسهم في 16 هدفا، بتسجيل عشرة أهداف وصناعة ستة.

جدير بالذكر أن روما سيلعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور التمهيدي الأخير قبل مرحلة المجموعات.

بالفيديو - صلاح يتفوق على زيدان وميدو في صراع المحترفين بأوروبا

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فيديو اليوم السابع

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