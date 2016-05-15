عامل يربط نجل شقيقته ويذبحه داخل شقته في الخانكة

اقدم مريض نفسي على قتل نجل شقيقته، بعد أن قام بتوثيقه وإحداث إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، ما أدى إلى وفاته. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء سعيد شلبي، إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة الخانكة ، يفيد بتلقيه بلاغا من “وليد. ف. م”، 29 سنة، سائق، بأنه حال تواجده بشقته سمع صوت استغاثة بشقة شقيقه “خالد. ف. م”، 51 سنة، عامل بمصنع الخزف الصيني، ولدى استطلاعه الأمر فوجيء بقيام شقيقه بتوثيق نجل شقيقتهما “عبده. ا. ا”، 12 عاما، تلميذ، وإحداث إصابته بجرح ذبحي بالرقبة أدى إلى وفاته.

وتمكن من ضبطه بمساعدة الأهالي، وقدم السلاح المستخدم في الواقعة، عبارة عن سكين، وعلل ذلك بأن شقيقه المتهم (يعاني من اضطرابات نفسية)، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه للواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4399 إداري مركز الخانكة لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.