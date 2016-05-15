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الداخلية تكشف تفاصيل حريق مبنى الوزارة بالدراسة

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الداخلية تكشف تفاصيل حريق مبنى الوزارة بالدراسة الداخلية تكشف تفاصيل حريق مبنى الوزارة بالدراسة

حريق-أرشيفية

كتب : سعيد بريك

 كشفت وزارة الداخلية، في بيان الأحد، سبب نشوب حريق بمبنى وزارة الداخلية في منطقة الدراسة.

وقال البيان إن حريقا محدودا نشب ظهر اليوم الأحد، بأحد أجهزة التكييف بمكتب بمقر الإدارة العامة للأندية والفنادق بالدراسة، بسبب حدوث ماس كهربائي، حيث تم التعامل معه على الفور وإخماده، ولم يسفر ذلك عن وقوع أية إصابات أو تلفيات.

كانت الإدارة العامة للحماية المدينة بالقاهرة دفعت، فور ورود بلاغ بالواقعة، بـ4 سيارات إطفاء، وسلم هيدروليكي، للسيطرة على حريق في الطابق الرابع بمبنى وزارة الداخلية بالدراسة.

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