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القبض على عاطلين في الشيخ زايد لسرقة كلب حراسة

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القبض على عاطلين في الشيخ زايد لسرقة كلب حراسة القبض على عاطلين في الشيخ زايد لسرقة كلب حراسة

أرشيفية

ألقت مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، اليوم الأحد، القبض علي عاطلين بتهمة سرقة كلب حراسة في الشيخ زايد.

وكان مدير مباحث الجيزة، اللواء خالد شلبي،قد تلقى بلاغا بقيام مجهول بسرقة كلب حراسة من أمام منزل مواطن يدعى “أحمد.ش”، مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

وبتقنين الإجراءات، كشفت تحريات المباحث بقيام عاطلين السابق اتهامهما في قضايا سرقة أخرى، بإرتكابهما للواقعة، وتم إعداد أكمنة للمتهمين وألقت مباحث الشيخ زايد القبض عليهم وبحوزتهم الكلب المسروق.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة الكلب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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