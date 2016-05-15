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غدا.. "كيفية تقديم المادة الطبية فى الإعلام" دورة تدريبية بـ"القومى للبحوث"

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غدا.. "كيفية تقديم المادة الطبية فى الإعلام" دورة تدريبية بـ"القومى للبحوث" غدا.. "كيفية تقديم المادة الطبية فى الإعلام" دورة تدريبية بـ"القومى للبحوث"
تحت شعار "كيفية تقديم المادة الطبية فى الإعلام" ينظم المركز القومى للبحوث دورة تدريبية للأطباء ابتداء من غد ولمدة يومين بالتعاون مع الدكتور "عمرو العباسى" استشارى أمراض النساء والتوليد الباحث فى مجال الصحة الإنجابية بالمركز القومى للبحوث.

وقال الدكتور "العباسى": "الهدف من هذه الدورة التدريبية هو تدريب الأطباء على كيفية تقديم المادة الطبية بصورة مبسطة ومناسبة للأسرة، وطريقة تنظيم الوقت وتركيز المعلومة بشكل يختلف عما يقوموا به حاليا، بالإضافة إلى إخفاء ظاهرة البرامج الطبية والتى يستخدمها الأطباء للتسويق لأنفسهم".

وأضاف العباسى: "كثير من الأطباء الذين يظهرون على شاشات التليفزيون من خلال البرامج مدفوعة الأجر لا يقدمون خدمة طبية للمواطنين بل يقومون باستخدام هذه الوسائل للدعاية الشخصية لهم ونشر أسمائهم بدون إضافة أى معلومة طبية جديدة، ويقوم بعضهم أحيانا بنشر الخرافات".

وأشار " العباسى" إلى أن دور الطب فى الإعلام أكبر مما نراه الآن، حيث يكمن الدور الحقيقى له فى نشر التوعية الصحية السليمة، من خلال توصيل الرسالة إلى الأب أو الأم، ثم تأتى الدعاية فى المرحلة التالية، وسيتم خلال الدورة التدريبية تقسيم وسائل الإعلام إلى مقروءة ومسموعة ومرئية للتعرف على خطوات التعامل مع كلا منهم على حدة.


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