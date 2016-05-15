مدير معهد الرمد التذكارى: المستشفى يجرى عملية زراعة القرنية على نفقة الدولة

أكد الدكتور محمد صلاح الدين زعتر - أستاذ طب وجراحة العيون مدير معهد الرمد التذكارى - أن المعهد يقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، كما أنه يجرى عمليات العيون بدون قائمة انتظار.

وقال "زعتر" إن عدد المترددين على المستشفى من 800 إلى 1200 مريض يوميا، مؤكدا أن المستشفى تجرى فيه جميع عمليات جراحة العيون مثل المياه البيضاء وعمليات المياه الزرقاء بأنواعها وعمليات حول الأطفال، وتجميل العيون وعمليات إصلاح الكيس الدمعى.

وأكد زعتر أن هناك عمليات تجرى بأجر رمزى، مضيفا أن سعر التذكرة فى العلاج الاقتصادى بـ10 جنيهات، وأن هناك تذاكر أخرى بـ3 جنيهات، وهى قيمة الكشف، موضحا أن قيمة تذكرة الاستشارى 30 جنيها.

وأشار زعتر إلى أن عملية الليزك تجرى بـ3000 جنيه رغم أنها تتكلف خارج المعهد أكثر من 7000 جنيه، مضيفا: "لدينا جهاز العمليات الجراحية الذى يقوم بتدريب الأطباء الشبان على عمليات المياه البيضاء والشبكية والجسم الزجاجى، ويعمل كأنه يعمل داخل عين المريض"، موضحا أن ثمنه 4 ملايين جنيه.

وأكد مدير معهد الرمد التذكارى أن المستشفى يجرى عمليات زراعة القرنية على نفقة الدولة، موضحا أن المعهد يعتبر المكان الحكومى الوحيد الذى لا توجد فيه قائمة انتظار، مؤكدا أن نسب نجاح عملية زراعة القرنية حوالى 90%.

وقال زعتر: "خلال عام يتم إجراء من 150 إلى 200 عملية"، موضحا أن زراعة القرنية بـ10 آلاف جنيه فى حين أنها فى خارج المعهد تتم بحوالى 25 ألف جنيه، متابعا: "لدينا وحدة متخصصة لتصحيح الإبصار للذين يعانون من القرنية المخروطية، كما لدينا تقنيات مثل تثبيت القرنية بالأشعة وزرع الدعامات". ونصح الأشخاص فوق سن 35 سنة بقياس دورى لضغط العين لتجنب حدوث ضمور فى العصب البصرى للعين.

وأضاف زعتر: "لدينا طوارئ تقوم بإسعاف حالات حوادث العيون مثل التعرض للمواد الكيميائية أو دخول المواد الصلبة فى العين أثناء الحوادث، والمعهد به قسم للطوارئ يعمل 24 ساعة"، موضحا أن أكثر الحالات التى تدخل المعهد تأتى نتيجة معاناتها من دخول شرارات اللحام أو "الرايش" فى العين.

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