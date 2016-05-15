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أخبار المغرب اليوم.. الرباط ضيف شرف الدورة السادسة لمهرجان الأقصر 2017

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أخبار المغرب اليوم.. الرباط ضيف شرف الدورة السادسة لمهرجان الأقصر 2017 أخبار المغرب اليوم.. الرباط ضيف شرف الدورة السادسة لمهرجان الأقصر 2017
ركزت أخبار المغرب اليوم، على إعلان سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن اختيار المملكة المغربية لتكون ضيف الشرف للدورة السادسة، فى مارس 2017 نظرا للتطور النوعى والكمى فى الإنتاج السينمائى بالمملكة مما يصب فى صالح السينما الأفريقية.

كما أعلن فؤاد، خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى بفرنسا اليوم الأحد، عن توجيه الدعوة للمخرج الأفروأمريكى سبايك لى ليكون ضيف شرف مهرجان الأقصر، نظرا لاهتمامه بتناول القضايا الأفريقية والإنسانية فى أعماله الفنية.

كما رصدت أخبار المغرب اليوم، الزيارة التى قام بها الملك محمد السادس إلى روسيا منتصف شهر مارس الماضى، بالإضافة لزيارته للصين الشعبية يومى 11 و12 مايو الجارى، وهى الزيارة الثانية له لهذا البلد بعد الزيارة الأولى التى قام بها عام 2012، وتم خلال الزيارة التوقيع على ميثاق لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين.

وتناولت أخبار المغرب اليوم أيضا، دعوة العاهل المغربى الملك محمد السادس القوات المسلحة الملكية إلى "مضاعفة الجهود، لمجابهة تنامى مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاستعداد دائما لبذل كل التضحيات فى سبيل رفعة الوطن ونصرته".

وتابع الملك محمد السادس فى رسالة وجهها السبت إلى الجيش بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه فى 14 مايو 1954، قائلا: "إن مشاركتكم بكل تجرد فى الجهد القيّم المبذول من طرف مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية لحماية الوطن وأمن المواطنين، تجعلنا نثمن قدراتكم العالية على التأقلم مع مثل هذه المهام والمستجدات التى يفرضها عالم اليوم، الذى يخيم عليه الاضطراب وعدم الاستقرار".


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