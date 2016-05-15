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محافظ القليوبية يعقد صلحاً بين عائليتين بعرب العيايدة بمدينة الخانكة

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محافظ القليوبية يعقد صلحاً بين عائليتين بعرب العيايدة بمدينة الخانكة محافظ القليوبية يعقد صلحاً بين عائليتين بعرب العيايدة بمدينة الخانكة
التقى اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية اليوم الأحد، بجميع الأطراف المتنازعة على إقامة مدرسة بعرب العيايدة بحضور محمد عبد الواحد مدينة ورضوان الزياتى، وأعضاء مجلس النواب والمحاسبة نجوى العشيري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة والمهندس عبد الرحمن البطل رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

وقال بيان للمحافظة قبل قليل، إنه تم إنهاء الخلاف والموافقة على إقامة المدرسة وتبرع إحدى العائلتين بـ2 متر بطول أرضهم والتى تبلغ 120 متر تقريبا لتوفير طريق للمدرسة والتى كانت خصصت لها أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة للتعليم الاساسى عليها مساحتها 1800 متر تقريبا، وكان المشروع متوقفاً منذ أكثر من عام بسبب الخلاف ولكن بعد قيام المحافظ بإنهاء المشكلة سيتم إستلام الأرض يوم الثلاثاء القادم بحضور رئيسة المدينة ورئيس هيئة الأبنية التعليمية وأعضاء مجلس النواب ليبدأ مشروع بناء المدرسة عليها بتكلفة تبلغ 11 مليون جنيه.

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