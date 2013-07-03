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دليل المصاب بالخرطوش: اخرج الطلقة بآلة حادة ساخنة.. وغير "البلاستر" مرتين على الأقل

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دليل المصاب بالخرطوش: اخرج الطلقة بآلة حادة ساخنة.. وغير "البلاستر" مرتين على الأقل دليل المصاب بالخرطوش: اخرج الطلقة بآلة حادة ساخنة.. وغير "البلاستر" مرتين على الأقل

كتب : سارة محمد منذ 31 دقيقة

من المحتمل أن يتعرض أي متظاهر أو مواطن بعيد عن الأحداث في الفترة المقبلة إلى الإصابة بطلقات خرطوش، وقد لا يمنحه الوقت الفرصة الكافية للوصول إلى مسعف قريب.. الخطوات التالية تساعد في إسعاف مصاب الخرطوش لحين يتسنى له الفرصة لاستشارة أقرب طبيب.

يقدم الدكتور عمرو النجاري أستاذ جراحة التجميل بجامعة القاهرة، بعض الخطوات السريعة للتخلص من الخرطوش الظاهري فقط:

1- يقوم المتظاهر بتسخين أي آلة حادة متواجدة معه وذلك لتعقيمها حتى لا تصبح ملوثة، ويقوم بإخراج الخرطوش فورا من الجسم وهي ساخنة.

2- بعد إخراج الخرطوشة من الجسم يفضل تطهير وتعقيم مكان الجرح بالبيتادين أو الديتول المخفف.

3- بعد تعقيم الجرح يتم وضع "بلاستر طبي" عليه حتى لا يتعرض للتلوث، لحين زيارة أقرب طبيب.

وأكد الطبيب أن الجرح الناتج عن الخرطوش يحتاج إلى تغير "البلاستر الطبي" مرتين بعد الإصابة مباشرة.

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