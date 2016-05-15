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داعش يهاجم مصنعا للغاز شمالي بغداد ومقتل 11

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داعش يهاجم مصنعا للغاز شمالي بغداد ومقتل 11 داعش يهاجم مصنعا للغاز شمالي بغداد ومقتل 11

عناصر من داعش – أرشيفية

شن تنظيم داعش هجوما على مصنع حكومي للغاز على المشارف الشمالية لبغداد يوم الأحد مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل بينهم رجال شرطة وتوقف محطتين للطاقة الكهربائية بسبب توقف إمدادات الغاز.

وبحسب رويترز قالت مصادر من الشرطة العراقية إن سيارة ملغومة يقودها انتحاري انفجرت عند مدخل المصنع الواقع في منطقة التاجي  ليمهد الانفجار لدخول ما لا يقل عن 6مهاجمين يرتدون أحزمة ناسفة إلى المصنع حيث اشتبكوا مع قوات الأمن. وأصيب 21 شخصا في الهجوم.

وقال التنظيم المتشدد في بيان على الإنترنت إن أربعة مقاتلين مسلحين بالرشاشات قتلوا حرس المصنع الذي أشار المتشددون إلى أن الجيش العراقي يتخذ منه مقرا له.

ولدى وصول التعزيزات فجر المتشددون سيارة ملغومة كانت متوقفة قبل أن يشتبكوا مع قوات الأمن ويفجروا ستراتهم الناسفة.

وقال متحدث باسم قيادة عمليات بغداد إن النيران اشتعلت في ثلاثة من مستودعات الغاز بالمصنع قبل أن تتمكن قوات الأمن من السيطرة على الوضع.

وذكرت وزارة النفط العراقية أن الهجوم لم يعطل إنتاج المصنع من غاز الطهي والغاز الذي يستخدم في توليد الكهرباء.

لكن وزارة الكهرباء قالت إن محطتي كهرباء قريبتين أوقفتا عملياتهما بسبب نقص إمدادات الغاز من مصنع التاجي. ولم يتضح متى ستعود الإمدادات لمحطات الكهرباء التي كانت توفر 153 ميجاوات لشبكة الكهرباء الوطنية التي تتعرض لضغوط.

وأظهر لقناة الحدث كرة من اللهب تتصاعد من المصنع.

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