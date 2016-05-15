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بغداد تدخل موسوعة"جينيس"بأكبر فسيفساء"بصمات أصابع اليد"لرسم علم العراق

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بغداد تدخل موسوعة"جينيس"بأكبر فسيفساء"بصمات أصابع اليد"لرسم علم العراق بغداد تدخل موسوعة"جينيس"بأكبر فسيفساء"بصمات أصابع اليد"لرسم علم العراق
دخل العراق موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بأكبر فسيفساء "بصمات أصابع اليد" بعد حملة جمع البصمات فى عدد من محافظات العراق، تحت شعار"نبصم لحب العراق" برعاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية - هيئة رعاية الطفولة بالتعاون مع مستشفى "الكفيل".

وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل العراقية عمار منعم، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، أن العراق دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن نجحت الحملة فى جمع أكثر من مليون بصمة مكونة العلم العراقى بمساحة إجمالية تقدر بـ 440 مترًا مربعًا.

وأضاف: أن الحملة بدأت من المنطقة ما بين مرقدى الحسين والعباس وسط كربلاء جنوبى العراق مرورا بالديوانية والنجف وواسط وصلاح الدين متجهة صوب كركوك وأربيل شمالا ، واختتمت فى بغداد وشملت عددًا من الجامعات والمراكز التجارية وشارع المتنبى ومتنزه الزوراء ودور للعبادة من جوامع وحسينيات وكنائس.

ونوه منعم بأن هذه الحملة حظيت بدعم شعبى من أطياف الشعب العراقى كافة بمختلف الأديان والمذاهب الذين أكدوا حبهم للعراق، ورغبتهم بالتعايش السلمى مجسدين روح التعاون ومبدأ الوحدة بين مكونات الشعب للوقوف جنبا إلى جنب لرفع معانات الأسر النازحة التى عانت ظروفا قاسية نتيجة التهجير القسري.

يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستشارك بهذا الرقم القياسى ضمن فقرات مهرجان أسبوع النازح العراقى الذى سيقام فى يونيو القادم فى العراق.

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مصر 365